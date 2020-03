Andalucía será el primer territorio en eliminar las bolsas de plástico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado este martes en la firma de un protocolo general con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para la puesta en marcha de medidas alternativas al uso de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras de un solo uso no compostable. Y es que, para el Gobierno de Andalucía “resulta crucial” que cada paso que se dé a la hora de encarar retos del calibre del cambio climático cuente con la implicación de las “fuerzas vivas” que mueven la sociedad. Por eso, ha agradecido el compromiso “proactivo, leal y valioso” de la CEA con los grandes desafíos que viene afrontando Andalucía, siendo el medioambiental uno de ellos.

Durante el acto, en el que también han estado presentes la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, Moreno ha manifestado que estas medidas de concienciación y sensibilización están dirigidas al empresariado andaluz, para que deje de ofrecer este tipo de bolsas y sean la avanzadilla de esa Andalucía que lucha por un planeta más sostenible, apostando por el reciclaje y el uso de bolsas biodegradables.

En este sentido, ha explicado que este protocolo emana de la encomienda que el Consejo de Gobierno dio a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el pasado mes de octubre, para elaborar una estrategia al respecto en línea con la normativa estatal y con las directrices europeas, pero con una particularidad: no esperar al 1 de enero de 2021 para ponerle fecha de caducidad a las bolsas de plásticos de un solo uso no compostable, “queremos hacerlo cuanto antes”, ha subrayado.

“Nuestra región es la única de Europa que tiene dos fachadas al mar y mil kilómetros de litoral. No podemos permitir que esas bolsas deterioren nuestro medio ambiente y la calidad de nuestros mares, que además dañan la imagen turística de nuestra tierra. Esta es una decisión acertada, correcta y oportuna, que van en línea con los desafíos que tenemos como sociedad en Andalucía”, ha dicho.

Este Protocolo se une a otros proyectos emprendidos por el Gobierno andaluz como el del pasado mes de enero, también junto a la CEA, se presentó en el Puerto de Almería un proyecto pionero, que ya está siendo copiado por otras comunidades con litoral, bautizado como Ecomares, para controlar de forma sostenible la gestión de residuos que genera la actividad pesquera. Y el pasado lunes, tal y como ha destacado, en Consejo de Gobierno, se dio otro paso importante con la creación de la Comisión de Cambio Climático de Andalucía.

Asimismo, ha apuntado que la estrategia del Gobierno andaluz tendrá sus guías rectoras en la primera Ley de Economía Circular de Andalucía, cuyo borrador estará listo este verano. Mientras que el primer Plan Integral de Residuos de la comunidad autónoma estará en información pública en el próximo mes de abril.

En su intervención, ha señalado que en Andalucía hay una fuerte conciencia social y medioambiental, así como una gran inquietud por la preservación de los recursos naturales e hídricos. “Todo tenemos que hacer un esfuerzo y ser desde el punto de vista empresarial y social, una región que esté a la vanguardia en Europa”. Y es que, para Moreno, el reto medioambiental también es una oportunidad para Andalucía. Así, ha recordado que el vicepresidente de la Comisión Europea ha anunciado que para cumplir con los objetivos del milenio se va a poner a disposición un billón de euros para la transformación del sector productivo. “Esto significa que tenemos una enorme oportunidad, para que las empresas andaluzas sean pioneras en esta materia”.

En este contexto, ha apostado por la economía verde en Andalucía. “Cada vez son más los empresarios que trabajan para introducir sistemas productivos sostenibles. Se están abriendo grandes retos y posibilidades en el mundo gracias a la economía verde, que funciona y genera empleo. Andalucía debe liderar esta transformación, porque tiene más oportunidades de hacerlo que otras regiones”.

Y para que esto sea posible, el Gobierno andaluz ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado ayer el Plan de Simplificación Administrativa, que ha calificado de pionero, valiente y en la línea con las necesidades de Andalucía. Este Plan permite acelerar y hacer más ágiles los controles normativos, de manera que se contribuye a atraer inversiones y a facilitar la generación de proyectos. Para ello, ha puntualizado Moreno, se han modificado leyes y normas a través de un trabajo minucioso, con la colaboración de forma generosa y constructiva de todas las consejerías.

Así, Moreno ha considerado que esta decisión va a suponer que en los próximos siete u ocho años el PIB andaluz crezca entre un 2 y un 2,5 por ciento, lo que, según ha apuntado, es un salto cualitativo. “Hemos pasado de ser una de las comunidades autónomas con más peso burocrático a estar en la parte superior de la tabla de las regiones con más capacidad y flexibilidad administrativa. Ese era nuestro reto: adaptar la economía andaluza y facilitar a los emprendedores su tarea de crear empleo y riqueza. Durante muchos años –ha continuado– no hemos conseguido los grandes objetivos en términos de empleo, progreso y bienestar. Ahora toca hacer cosas nuevas y estamos en el camino correcto: bajando impuestos, simplificando trámites administrativos y facilitando esa conciencia emprendedora”, ha concluido.