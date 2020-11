Los andaluces residentes en el exterior podrán volver por Navidad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que los andaluces que se encuentren fuera de la comunidad autónoma por motivos de trabajo o estudios podrán volver “con controles” por Navidad para pasar las fiestas junto a sus familias aunque para entonces sigan vigentes las restricciones a la movilidad para frenar la pandemia del coronavirus Covid-19 que mantienen el confinamiento perimetral de la comunidad y de todos sus municipios de momento hasta el próximo 10 de diciembre.

Así lo ha anunciado Moreno a preguntas de los periodistas en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia, en la que se ha decidido prorrogar hasta el próximo 10 de diciembre las restricciones vigentes y sólo flexibilizar desde el próximo martes día 24 el horario de bares y restaurantes para permitir su apertura hasta las 21,30 horas exclusivamente para recogida de pedidos y la apertura de las tiendas de juguetería hasta las 20 horas.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado que su objetivo es poder celebrar la Navidad con la máxima movilidad posible entre municipios y con otras comunidades autónomas y con la mayor actividad económica posible de sectores como comercio, hostelería y restauración, pero ha querido dejar claro que para ello habrá que valorar la evolución de la pandemia “en las fechas más próximas posibles” a las fiestas, cuando se decidirá si “abriremos o cerraremos más”, por lo que ha advertido de que “en los próximos 14 días nos jugamos gran parte” de cómo serán las próximas Navidades en Andalucía.

Preguntado por si contempla medidas para permitir la vuelta a casa por Navidad de los andaluces que se encuentran fuera de sus hogares aunque persista el cierre perimetral de la comunidad y de todos sus municipios, Moreno ha explicado que la Junta viene trabajando “desde hace un mes” para tener unas Navidades “con la mayor movilidad posible entre provincias y con otras comunidades autónomas” adoptando “medidas duras” para bajar el nivel de incidencia del Covid y ha adelantado que, en el caso de no poder abrir la movilidad entre provincias o con otras comunidades, “habilitaríamos la posibilidad de que los andaluces que están fuera de Andalucía puedan volver con una certificación”.

“Vamos a facilitar volver a los andaluces a los que les pille fuera por trabajo o estudios” con los correspondientes controles, ha explicado el presidente de la Junta, que no obstante ha preferido “pensar en positivo” y confiar en que la evolución de la pandemia permita retirar para entonces las restricciones a la movilidad.

Sin decisión sobre el límite de reuniones

Moreno ha explicado que la Junta aún no ha valorado la posibilidad de flexibilizar en Navidad la actual limitación de las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes porque “a un mes vista no hay información suficiente para tomar una decisión a ese respecto” y ha abierto la puerta a “intentar flexibilizar” la movilidad entre municipios en provincias o distritos sanitarios con mejores datos aunque ha insistido en que “todavía nos queda” para saber si la evolución favorable de los últimos días se convierte en “tendencia” o puede ser un “diente de sierra como ha ocurrido en otras ocasiones”.

“Todavía no nos hemos planteado la Navidad, iremos paso a paso evaluando la evolución cada 14 días, pero nos gustaría llegar para entonces a la máxima movilidad entre provincias y con el resto de comunidades y la máxima actividad de negocios de hostelería y restauración para recuperar parte de la normalidad perdida, pero queda mucho por hacer y es difícil prever”, ha subrayado.

En cualquier caso, el presidente de la Junta ha reiterado su mensaje de los últimos días en el sentido de que “estas navidades no van a ser como en 2020”, sino que es necesario “asumir todos” que tendremos “cierta normalidad con limitaciones” ya que no podrá haber grandes concentraciones de personas en cenas, espectáculos o actividades en los cascos históricos de las ciudades porque persistirán las limitaciones de aforo.

Moreno sí ha aprovechado par pedir al Gobierno de la Nación que todas las comunidades adopten “las mismas” o “parecidas” medidas ante la Navidad para poder beneficiar “al conjunto de la sociedad” si se plantea ampliar la movilidad, aunque ha insistido una vez más en la necesidad de “esperar e ir paso a paso” para ver la evolución de la pandemia durante las próximas dos semanas, “decisivas para afrontar la Navidad con ciertas garantías”.

A su juicio, aunque en Andalucía “la curva por fin se ha doblegado” en los últimos días, las cifras del Covid-19 siguen siendo “malas, por encima de la media nacional y nos queda mucho por hacer”. “Quiero ser optimista si todos cumplimos las medidas y poder llegar al 10 de diciembre con una tasa razonable. Si eso no se produce, intentaremos que las Navidades sean lo más normal posible”, ha añadido Moreno, que ha indicado que “si hay una tendencia intensa a la baja” en los próximos 14 días “se podrá abrir mucho más el grifo en Navidad”.