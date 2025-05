Ana Belén Martínez: "Estamos apostando para que Cúllar tenga suelo industrial y las empresas se instalen aquí"

En esta nueva entrega de 'Nuevos líderes para nuevos territorios', Ana Belén Martínez, alcaldesa de Cúllar protagoniza esta entrevista en la que profundiza en los diferentes retos y realidades que se producen en un municipio tan complejo como el cullarense dada su amplia extensión y la existencia de casi una veintena de núcleos diseminados. La regidora hace especial hincapié durante esta conversación en la necesidad de luchar por cumplir con las necesidades básicas de sus vecinos enmendando los problemas de saneamiento o de abastecimiento que algunos de estos núcleos padecen. Así mismo, la alcaldesa de Cúllar habla de otros proyectos y requerimientos de una localidad que busca seguir creciendo en habitantes para poder concurrir a las ayudas para municipios de más de 5.000 habitantes y que así los vecinos "tengan lo que merecen".

Pregunta: ¿Cómo ha sido esta primera mitad de mandato para usted?

R: En los últimos meses ha habido cambio en el equipo de gobierno y que ahora mismo estamos gobernando en minoría. Tengo que decir que se inició mi andadura política en 2011, hemos estado en el gobierno, hemos estado en la oposición y estamos ahora gobernando. No sabemos el tiempo que nos queda porque estamos gobernando en minoría, pero la verdad es que es un reto bastante importante. Nuestro municipio es un municipio bastante pequeño, es un municipio con apenas 4.000 y poco habitantes, pero sí es verdad que tiene una extensión bastante importante. Tenemos en torno a los 500 kilómetros cuadrados de extensión de término municipal, con lo que ello conlleva. Tenemos muchísimos núcleos diseminados, poca población y poquitos recursos. Además, se están reduciendo las ayudas que pueden llegarnos a los municipios de menos de 5.000 habitantes por parte de las diferentes administraciones lo que conlleva un incremento de las dificultades que tenemos para poder seguir adelante y avanzar en proyectos de gran envergadura. Pero es verdad que es un reto bastante importante el que tenemos por delante, el que se viene desarrollando en estos dos últimos años que llevamos gobernando. Estamos trabajando a diario e intentando salir adelante como buenamente podemos, intentando solucionar los problemas de nuestros vecinos, que es lo que más nos importa a día de hoy.

P: A finales de 2024 ocurrió esa salida de Izquierda Unida del equipo de gobierno. ¿Cómo fue ese momento para su partido y, sobre todo, el hecho de quedar en minoría?

R: En septiembre ya nos reunimos el equipo de gobierno, donde ellos nos planteaban la situación de que ellos venían de gobernar ya, en los últimos ocho años. Entendían que la forma de la alcaldía no es la que ellos consideraban más idónea. A partir de ahí intentamos mejorar la situación. Tengo que decir y dejar claro, como ya he hecho en anteriores intervenciones, que no ha habido ningún tipo de problema con los concejales de Izquierda Unida, nada ni a nivel personal ni a nivel político, sino simplemente que su partido, su asamblea, decidió que ellos debían dar un paso al lado, abandonar el equipo de gobierno y trabajar desde la oposición. Para nosotros la situación es compleja porque esto nos lleva a seguir lidiando con los problemas diarios, con cuatro concejales que estamos ahora mismo en el equipo de gobierno, dos de ellos sin liberar, dos de nosotros estamos liberados a tiempo completo y dedicándonos en cuerpo y alma a que salga adelante nuestro municipio.

No obstante, nosotros seguimos en contacto con ellos de manera bastante asidua, seguimos en contacto también con el Grupo Popular porque es lo que hay que hacer en estos casos, hay que llegar a consenso. De hecho, ahora mismo tenemos sobre la mesa el proyecto del presupuesto anual que está ya esbozado y que, para no llegar a ese pleno y que se nos pueda votar en contra, pues obviamente quiero sentarme con ellos y decir esto es lo que hay sobre la mesa y cuál es vuestra predisposición y si creéis conveniente que haya que hacer alguna modificación al respecto. Esa es nuestra forma de hacer política, es verdad que en momentos hay que tomar decisiones que no podemos esperar a que haya un consenso porque se te plantean de manera diaria y hay que tomar decisiones que pueden ser que no sean las mejores en todos los momentos.

P: Antes de empezar a hablar sobre los proyectos y retos del municipio, Inma, presidenta del AMPA IES Gregorio Salvador, quiere preguntarle cómo lleva o compagina el hecho de ser madre y ama de casa con el cargo de alcaldesa y, sobre todo, si se plantea presentarse a las próximas elecciones.

R: Soy la primera alcaldesa que hay en el municipio de Cúllar, es algo histórico en nuestro pueblo y ser mujer es doble problema entre comillas. Todavía queda mucho por avanzar en el tema de la igualdad. Es difícil cuando entramos siendo la primera mujer alcaldesa, la primera concejal de Obra y Servicio junto con la alcaldesa, que éramos las que trabajábamos en cuerpo y alma directamente con el personal que hay en la calle y con los vecinos. Es difícil abrirte camino muchas veces, pero sí es verdad que hay un problema añadido, que no es problema, porque al final todos tenemos nuestra vida personal y efectivamente, como Inma ha dicho en su pregunta, soy madre, soy ama de casa y tengo una vida personal como todos podemos tenerla, aparte de mi trabajo institucional a día de hoy y la verdad es que a veces no es todo lo sencillo que debiera, pero me siento orgullosa de ser mujer, quiero dejarlo bien claro. Me siento bastante orgullosa de tener la familia que tengo y de tener todos los cargos fuera de mi vida institucional que tengo.

Nos cuesta a veces demostrar el doble, porque es verdad que no es fácil, tengo que decirlo y espero que no se malinterpreten estas palabras. A veces es difícil ser mujer y abrirse camino en el ámbito político, pero estoy bastante orgullosa de los compañeros que tengo a mi lado, de los trabajadores que tengo en el ayuntamiento y de tener una agrupación política a mi lado que está apoyándonos a diario. No sé si de cara a las próximas elecciones volveré a ser la candidata que encabece la lista del Partido Socialista en mi pueblo, pero de momento tengo que decir que mi partido está con nosotros a muerte y que, si no pasa nada y si mis compañeros así lo deciden, volveré a ocupar la secretaría general de mi agrupación local.

P: ¿Cuáles son los grandes retos que tiene Cúllar?

R: Cuando elaboramos el proyecto político que presentamos a nuestros vecinos en las elecciones de 2023, teníamos muchos objetivos por delante, objetivos algunos de ellos que estamos a punto de consumar y otros que probablemente se queden en el camino. Cúllar es un municipio que tiene una extensión muy grande, tenemos 17 núcleos diseminados y tenemos muchas carencias en la prestación de los servicios mínimos básicos. Llevamos el tema del polígono industrial que para nosotros es un objetivo que creo que todos los partidos políticos lo llevábamos en nuestro programa y por el que todos apostamos en Cúllar. Cuando te encuentras núcleos diseminados que no tienen ni saneamiento, ni redes de agua, ni servicio de red eléctrica, te preocupa un poco. Estamos apostando por un polígono industrial que es muy necesario porque carecemos de suelo industrial y es importante que puedan venir empresas a instalarse en nuestro término municipal, pero también te preocupa el tema de los vecinos que no puedan tener un abastecimiento, un saneamiento tan necesario. A la hora de hacer un programa político ves las prioridades que tiene tu municipio, pero cuando está gobernando y ves las carencias que tenemos, tienes que dar un cambio de tuerca en ese sentido y apostar por lo que creemos que es de recibo que tengan nuestros vecinos y vecinas. Entonces, ¿objetivos? Pues tenemos muchísimos sobre la mesa, tenemos la rehabilitación de los parques infantiles de nuestro municipio que desde aquí, si me lo permitís, quiero agradecer a una entidad bancaria que se ha prestado a financiarnos de manera altruista uno de ellos. Estamos concurriendo a todas las líneas de subvención a las que podemos concurrir. Tenemos muchas carencias en el tema de renovación de ordenanza, de actualización de precios públicos. Al final, es un trabajo que hay que hacer a diario y que muchas veces no depende tampoco de las decisiones que se tomen políticamente, sino que hay un equipo detrás que es el que te tiene que articular y que te haga posible que todo eso salga adelante.

P: ¿Se busca también un aumento de la población para así llegar a los 5.000 habitantes y obtener más subvenciones?

R: Efectivamente. De hecho, hace cuestión de tres, cuatro meses estábamos en unos 3.800 habitantes. A día de hoy hemos subido casi a 4.200 de nuevo. Tengo que agradecer que haya familias de fuera, incluso de otros países, que están llegando a Cúllar con sus niños escolarizados en nuestro municipio para que la población de nuestra localidad siga creciendo. No voy a decir que acapare lo que hace muchísimos años era Cúllar que contaba con unos 10.000 habitantes, pero sí que podamos superar esa franja de habitabilidad de los 5.000 para poder concurrir en un futuro a líneas de subvención que sí nos puedan venir bien para dar servicios que no se están prestando a día de hoy y que podamos acometer actuaciones que son inviables actualmente.

P: En relación a esa prestación de servicios básicos, hace unos meses se manifestaron en Cúllar por los problemas existentes en la atención médica en el municipio. ¿Cómo se encuentra la situación actualmente?

R: De hecho la convoqué yo, esa manifestación, la convoqué a título particular porque no podíamos convocar como institución. Efectivamente pedimos autorización a su delegación porque el tema sanitario estaba bastante complicado en nuestro municipio. Había vecinos que no podían acceder a una cita médica con su médico de cabecera. Había un problema con la vacunación infantil, nos estaban faltando facultativos médicos, sanitarios, técnicos de ambulancia y bueno pues se creyó conveniente que no sólo en nuestro municipio sino en nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Básico de Baza, encontrábamos ciertas dificultades para acceder a los especialistas médicos, por lo tanto, creí conveniente que sí era un tema que nos estaba afectando directamente a los cullarenses. Tras esta manifestación, la situación mejoró en Cúllar. Se cubrió la vacante que había y a día de hoy no puedo decir más que se está trabajando con la mayor normalidad posible desde nuestros centros sanitarios. Así que creo que de algo sirvió esa concentración. También me gustaría dar las gracias a la delegación competente.

P: Así mismo, hace no demasiadas semanas también hubo una concentración de los agricultores para pedir la inclusión de los frutos secos en las ayudas pertinentes.

R: En Cúllar y en el entorno de todo el territorio de las comarcas de Huéscar, principalmente, nuestra fuente de ingreso es la agricultura y la ganadería. Días previos a esa concentración hubo una reunión de todos los alcaldes y alcaldesas de las dos comarcas en Subdelegación del Gobierno donde técnicos del Ministerio de Agricultura nos informaron y tengo que decir que se está trabajando en ello desde el Gobierno central, desde el Ministerio de Agricultura se está trabajando. Aunque no sea un tema que nos afectara directamente a los agricultores de Cúllar porque principalmente era la comarca de Huéscar la que se vio afectada por este asunto por dejarlo fuera de esa convocatoria, hay agricultores de nuestro municipio que tienen terreno en la comarca de Huéscar. También por solidaridad con nuestra comarca vecina creímos necesario sumarnos a esa concentración. A esto, añadir que sí es cierto que esa manifestación iba un poco en contra de las políticas de nuestro Gobierno central, compañeros míos, pero no obstante creo que mis vecinos están por delante de las siglas que representamos en algunos momentos. Era de recibo que nuestros agricultores se sintiesen respaldados en ese sentido.

P: En estos grandes retos que tiene Cúllar, ¿Están colaborando con la Diputación para avanzar en ellos?

R: Diputación cada vez que se le ha pedido ayuda nos han atendido y nos han respondido de la manera más formal posible. De hecho, se han mantenido reuniones con diputados a nivel comarcal, hemos concurrido a subvenciones a nivel de mancomunidad de Baza y han estado los técnicos de Diputación echándonos un cable. Nos informan de todas las convocatorias que salen, podamos o no concurrir a ellas. Hay un trato pues bastante cordial. Quiero agradecerle a todas las administraciones, no sólo a Diputación, sino también a la Mancomunidad de Municipios de Baza, a la Subdelegación o Delegación del Gobierno por ayudar cuando sufrimos los efectos de la DANA. Nuestro pueblo se vio bastante afectado y todas las administraciones se han volcado bastante bien con nosotros. Se están volcando desde asistencia a municipios para ayudarnos a sacar proyectos adelante y solventar problemas que había sobre la mesa. No tenemos más que decir que la parte técnica de Diputación es maravillosa y a nivel político hay una relación bastante cordial.

P: A raíz de los problemas que surgieron con la DANA, nos hablaba de los arreglos que había realizado Diputación, pero entiendo que el Gobierno Central también ha ayudado al municipio.

R: Diputación nos dio 10.000 euros con lo que se ha cometido un arreglo de un camino rural, la Junta de Andalucía también nos dio alrededor de 48.000 euros con la que se han acometido tres caminos rurales. Por supuesto, el Gobierno central que ha liberado alrededor de un millón de euros para para acometer la actuación de la mejora de nuestro cauce del río al paso por nuestro término municipal. Estoy muy satisfecha con toda la administración.

P: ¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente en el municipio?

R: Tenemos sobre la mesa, que si no pasa nada se va a licitar en breve, en el portal de contratación del estado la iluminación del campo de fútbol municipal, así como una nueva captación de agua potable en la zona de Venta del Peral. Nos hemos visto a veces con la peculiaridad de tener que abastecer a nuestros vecinos con garrafas de agua para consumo. Tenemos proyectos como la renovación de todos y cada uno de nuestros parques infantiles. También la rehabilitación de los lavaderos en cada uno de los anejos porque son unas figuras que han existido toda la vida y creo que es de recibo que sigan vivos esos lavaderos. Hay más proyectos sobre la mesa, pero me gustaría que se quedase todavía guardado porque estamos pendientes de poder cuadrarlos de alguna manera y poder ejecutarlos.

P: En relación a lo que ha comentado sobre el campo de fútbol de la localidad, Maxi, presidente del CF Cúllar le pregunta cuál es la prioridad más cercana en relación al deporte en el municipio.

R: Para nosotros es primordial que la iluminación del campo de fútbol sea ya un hecho. Tenemos ya los proyectos técnicos sobre la mesa, pendientes de perfilar los pliegos de cláusulas administrativas para poder licitar cuanto antes. Tenemos una escuela de fútbol tan importante y una cantidad de niños que juegan a diario y entrenan a diario en nuestro campo municipal que creo que es de recibo que ellos puedan disfrutar de esas instalaciones que son de todo el pueblo, pero que gracias a ellos, a la directiva del club de fútbol, que son quienes lo mantienen vivo. Esto está a puntito, está en el horno ya para poder licitar. No quiero aventurarme, pero si todo es posible me gustaría que para finales de junio que hacemos nuestro cuarto Torneo Villa de Cúllar esto fuese ya un hecho y se pudiese iluminar nuestro campo de fútbol como es de recibo para ellos y para nuestros niños que es lo más importante.

P: Es obligado preguntarle por aquella noticia que saltó a los medios hace unos meses sobre el hallazgo de unos huesos que podría ser de una menor que desapareció en Cúllar en los años 80. ¿Cómo se vivió aquella noticia en el pueblo?

R: Me gustaría ser cauta en este sentido. Yo sigo en contacto directo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado respecto a este tema. Cuando esta noticia saltó a los medios nos causó bastante sensación a todos, pero si es cierto que después nadie nos confirmaba que esos huesos fuesen de esta niña en cuestión. Todavía no hay una fiabilidad de que eso sea así, todavía no se ha confirmado que esos restos sean de esta niña en cuestión. Representando a una institución como en mi caso y estando en contacto directo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y por respeto a las familias como pedí en esos días, pues estamos esperando noticias al respecto pero por respeto a la familia. Si se confirmase que finalmente estos restos fuesen de esta niña en cuestión, por respeto a la familia para que ellos puedan asimilarlo de alguna manera si eso fuese así, creo que desde la institución lo menos que podemos pedir es cautela y respeto en ese sentido. Cuando salió esa noticia, Cúllar era un trasiego de medios de comunicación. De hecho a mí una mañana en el despacho de alcaldía me abordó un medio de comunicación, fue sin previo aviso, intentaban hablar con vecinos, familiares... La familia se sintió en parte molesta porque era algo que a ellos no se les había comunicado y que desconocían el tema, se enteraron por los medios de comunicación. Esperemos que pronto se confirme si realmente esto es así o no y ya después haremos las declaraciones que sean oportunas por parte de la institución.

P: Dentro de dos años habrá de nuevo elecciones municipales. Ya ha expresado su deseo o su intención de volver a presentarse, pero cuando llegue ese 2027, ¿Qué le gustaría tener cumplido al término de su mandato?

R: Seré responsable con lo que mi partido decida. Si mi agrupación decide que debe ser otro compañero o compañera quien encabece esa lista yo no voy a tener ningún problema. Quedan dos años todavía por delante que es bastante tiempo. Hay prioridades que se han cumplido ya, por ejemplo, Cúllar llevaba en torno a los cinco o seis años sin Policía Local ya por fin tenemos, de hecho se va a hacer el nombramiento la próxima semana de estos dos agentes que se incorporan al personal del ayuntamiento. Tenemos la dependencia que era un tema que a mí me preocupaba bastante en la anterior legislatura y que vamos a licitar también en breve la gestión de la dependencia. En Cúllar se trata de 300 usuarios y prácticamente casi 80 auxiliares los que trabajan en este ámbito. Son apuestas que si no se consuman vamos a seguir apostando por ellas en el futuro. Obviamente, se van a poner proyectos nuevos sobre la mesa, pero ya he dicho al principio de la entrevista que no podemos pensar en hacer, por ejemplo, un helipuerto en nuestros municipios si muchos de nuestros vecinos todavía carecen de los servicios mínimos que se deben prestar por una institución local. Vamos a seguir apostando porque esas necesidades se cubran y a seguir trabajando para elaborar nuestro próximo proyecto político de cara a las elecciones de dentro de dos años.