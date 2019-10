La Ampa del Gómez Moreno organiza una gala benéfica en apoyo a su comedor ecológico

La Ampa ‘Amigos de una escuela mejor’ ‘del CEIP Gómez Moreno organiza una gala benéfica en el Teatro Isabel la Católica, el próximo miércoles 23 de octubre a las 20 horas, en apoyo a su comedor ecológico. En la gala actuarán: La Tetera IMPRO!, Las Poderío, Canto Amigo y El Niño del Albayzín.

El precio de la entrada anticipada es de 7 euros y 10 euros si se compran el mismo día – una hora antes de la Gala en el mismo teatro-. Las entradas anticipadas se pueden comprar en: Ecotienda situada en la calle del Agua, 19, y en la Librería Ubú en Buensuceso, 17. También existe una Fila Cero para todas aquellas personas que quieran colaborar pero no puedan asistir.

El Ayuntamiento de Granada cederá de forma gratuita el teatro municipal y sus técnicos. Los artistas también trabajarán de forma gratuita por lo que todos los ingresos de la gala serán íntegros para la Ampa.

Canto Amigo

Es un grupo de música latinoamericana, creado en Granada hace cinco años, compuesto por cuatro músicos con una importante trayectoria en la ciudad: Luis Sánchez (guitarra, charango y cuatro venezolano), Enrique Peña (guitarra y voz), Manuel M. Mateo (percusión y voz), Ramón Aparicio (percusión y voz).

Para esta gala se han preparado un repertorio especial, “De Sur a Sur”. Un océano por medio pero los mismos anhelos, con el que recordarán poetas y músicas de un lado y otro del Atlántico, como: Quilapayún, Carlos Cano, Chabuca Granda, Joaquín Sabina, Elisabeth Morris, Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Víctor Jara o Violeta Parra.

“¿Que por qué vamos a participar en la gala?, pues porque algunos de nosotros tenemos o hemos tenido a nuestras hijas en el cole público «Gómez Moreno» y conocemos de primera mano la calidad de su comedor escolar, porque muchos amigos y amigas nuestras también, porque conocemos su lucha de más de quince años por hacer algo distinto por la educación de sus hijos e hijas (y el saber y comer bien también lo es)… pero sobre todo porque el Comedor Ecológico Escolar gestionado por su Ampa ‘Amigos de una escuela mejor’ es un modelo a seguir que no puede desaparecer».

La Tetera IMPRO!

Es una compañía de teatro de improvisación fundada en 2008 en Granada que actualmente es compañía residente en espacios escénicos de Málaga y Granada. Ha participado en los eventos de impro mas importantes a nivel nacional, como el Encuentro Nacional de Impro de Zaragoza (ZaragozaImprovisa) o el Festival Internacional de Impro de Baleares (FIIB), además de organizar el Festival de Improvisación de Granada desde 2014 (FESTIG).

Llevan años investigando sobre la creación instantánea a través de un trabajo colectivo de los componentes de la compañía tanto artística como técnicamente. Creen en el lenguaje físico y gestual como motor de la improvisación teatral. Su filosofía de trabajo es la creación de espectáculos de comedia improvisada cuidando al detalle tanto la estética como las técnicas de improvisación, juegos, estilos y dinámicas implementadas en el show.

“La Tetera IMPRO apoya la gestión del comedor por parte de su Ampa. Estamos convencidos que la alimentación de calidad y responsable es uno de los pilares de la construcción de una sociedad que aspire a ser mejor y es en las escuelas donde se puede educar en estos valores. La lucha social de la comunidad educativa del Gómez Moreno por recuperar la gestión y la dignificación que hace del servicio del comedor es un ejemplo para la sociedad granadina. No nos toques la olla”.

Las Poderío

Las Poderío – Marikilla Muñoz, Alba Olmedo y Señorita Flower- fusionan diferentes disciplinas: flamenco, circo, música y humor con mucha elegancia, frescura y picardía. Este elegante trío de mujeres deleitará con música en vivo,

malabares con bola de contact de cristal, flamenco y canto.

«Las Poderío apoyamos la causa actuando en la gala benéfica ya que sabemos la importancia de una buena alimentación. Al igual que en escena luchamos a través del arte por lo que es justo, también queremos visibilizar lo que no es justo ni ético. Somos lo que comemos, y un comedor de un colegio debe ser lo más sano y saludable para los/as alumnas, en este caso, del Gómez Moreno. Hay una movilización muy grande en el movimiento «No me toques la olla» y queremos que llegue aún más lejos, esta vez, a través del arte», aseguran.

El Niño del Albayzín

El Niño del Albayzín, conocido por cantarle a su tierra (“Graná”) con miles de reproducciones y a dos días de finalizar su gira en esta misma ciudad, estará en la gala benéfica “No me toques la olla”. Suyo por derecho es el himno ‘oficial’ de la ciudad, el contagioso ‘Foh mi Graná’ que lleva cientos de miles de reproducciones contabilizadas en redes. A partir de ahí ya todos supieron quién era David García Domínguez, los de aquí y los de otras latitudes, porque su gira ‘rumbitas rapeás’ (canciones de rap mezclado con rumbas) hizo más de treinta escalas a lo largo de 2018 por todo el país, junto a su inseparable Dj Compadre Joaquín. Rap de autoterapia, con la frescura y la juventud de un tipo que en 2019 cumplirá 24 años.

«Porque si algo no funciona hay que tratar de cambiarlo pero si algo sí funciona… ¡No lo toques! Estaré cantando en esta gala benéfica porque mi amor al Albayzín, a sus familias y a la infancia me incita a ello. Estamos luchando por la comida de muchas niñas y niños del barrio, no estamos hablando de cualquier cosa», afirma.

Situación actual del comedor

«Desde hace más de 15 años, la Ampa gestiona un comedor ecológico que ha obtenido magníficos resultados en términos de salud y educación de nuestros escolares. Actualmente, el comedor presta servicio a más de 200 niños y niñas, los cuales mantienen una relación positiva con la comida y adquieren hábitos nutritivos saludables de la cultura culinaria andaluza y mediterránea. En el mes de febrero de 2018 nuestro comedor salió a concurso público tres meses antes de lo habitual, sin previo aviso ni a la AMPA ni a la Dirección del centro. Esta injusta difusión del concurso impidió que nos pudiéramos presentar. Aunque de habernos presentado no hubiéramos podido competir con las cinco empresas se presentaron a la licitación con ofertas a la baja de hasta el 11%. No habríamos tenido opciones de conservar nuestro comedor, pues no tenemos ni capacidad ni nos parece ético para nuestros trabajadores y proveedores bajar tanto los precios», asegura la AMPA en un comunicado.

«Tras el duro golpe que supuso a las familias del colegio enterarse de la pérdida de nuestro comedor, las familias iniciaron una intensa lucha por su recuperación que nos llevó a realizar una intensa campaña de protestas y movilizaciones: concentraciones semanales en el Mirador de San Nicolás, manifestaciones e incluso un encierro de 10 días en el propio colegio. Además de una campaña de sensibilización en las instituciones públicas en las que tuvimos una decisiva intervención en el Parlamento andaluz, así como la unanimidad de todos los partidos político locales, conseguida en el propio pleno municipal. Finalmente, la solución fue negociar con la empresa adjudicataria “Mediterránea de Catering” para poder recuperarlo. Fue una buena noticia “a medias” ya que aunque la Ampa vuelve a tener la gestión del comedor, necesitamos 12.000 euros anuales para cubrir los gastos generados por la rebaja en el precio de la empresa que se quedó con la gestión. Ya que la diferencia entre el coste del menú de la empresa de catering y la de nuestro menú, la tiene que asumir la Ampa. En este punto es necesario destacar, que el Gómez Moreno es el único colegio público de toda Andalucía que posee un comedor ecológico gestionado por la Ampa», indica también en el comunicado.

La Ampa considera que el comedor del colegio podría perder, «tras 16 años de gestión excelente», lo siguiente: «Alimentación con productos de calidad, ecológicos en un 80-90%, frescos y de cercanía cocinados in situ a diario (la nueva adjudicataria tendría solo la obligatoriedad de dar 5 kg por niño y mes); se fomenta el consumo de cercanía y el comercio local, apoyando a los pequeños productores de la región, en nuestro caso de la Vega de Granada; integración en el proceso educativo como un aula más, con la participación de las familias y corresponsabilidad; los trabajadores y trabajadoras tienen buenas condiciones de trabajo que les permiten estar comprometidos y volcados con el proyecto».

«Nuestro comedor lleva 16 años funcionando en condiciones de excelencia y ha sido capaz de recuperar el alumnado de una escuela que estaba a punto de cerrarse, pasando

en estos años de 70 a 270 escolares matriculados. Gracias a nuestra buena práctica, la tasa de obesidad y sobrepeso en nuestro colegio está es del 8,8%, según datos tomados por el centro de salud, muy por debajo de la media de Andalucía», finaliza el comunicado de la Ampa.