Ambiente veraniego en las playas de Almuñécar y La Herradura el puente del Primero de mayo

El buen tiempo que ha reinado y las altas temperaturas durante todo el largo puente del Primero de mayo y Fiesta de la Cruz ha llenado las playas de Almuñécar y La Herradura ofreciendo imágenes veraniegas.

Esta afluencia de visitantes se ha dejado notar no solamente en la planta hotelera que, en algunos casos, llegó a colgar el cartel de completo, sino que en la hostelería no era fácil encontrar mesa en la hora punta. Por cierto que para este puente volvieron a reabrir sus puertas dos importantes hoteles en La Herradura: Best Alcázar y Almijara.

En zonas como Velilla, donde se ubican la mayoría de apartamentos turísticos, el paseo se encontraba completo de vehículos, como si fuese verano.

Por otro lado, la animación diurna se dio la mano con el tardeo y con la animación nocturna en las cruces de mayo que se reparten por el centro sexitano, la mayoría de ellas montadas por el sector cofrade, como es tradicional. De hecho, la ganadora de esta edición ha sido la elaborada por la Cofradía de El Huerto, en plaza Marruecos.

Los centros de buceo han sido otros atractivos demandados por decenas de personas quienes aprovecharon, incluso, las inmersiones nocturnas, dado las buenas condiciones de la mar.