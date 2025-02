Goya 2025 | Amaral, Alejandro Sanz, Dora, Rigoberta Bandini y Zahara actuarán en la gala

Quedan pocos días para la 39 edición de los Premios Goya, que se celebrará este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada. Una gala que contará con las actuaciones musicales de Alejandro Sanz, Amaral, Dora, Rigoberta Bandini y Zahara. Estos cinco nombres se suman a los de los artistas granadinos ya anunciados: Miguel Ríos, DELLAFUENTE, Estrella, Kiki y Soleá Morente, Lola Indigo y la presencia de la Orquesta de la Universidad de Granada, el Coro Manuel de Falla de la institución académica y el grupo de baile granadino Soul Dance.

Con más de 25 millones de discos vendidos, Alejandro Sanz se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del mundo, levantando puentes con su música entre continentes, siendo el español con más Grammy en la historia (22 Latin Grammy y 4 Grammy). Implicado en numerosas causas sociales, este hijo predilecto de Andalucía es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Berklee. Acaba de lanzar Hoy no me siento bien, su nuevo sencillo junto a los mexicanos Grupo Frontera.

Sus canciones y su forma de entender la música, desde el compromiso y la libertad, han convertido a Amaral en un referente indiscutible de la música española, a lo largo de más de 25 años de carrera, reconocida con numerosos premios musicales y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas. Ahora, Eva Amaral y Juan Aguirre sacan el álbum Dolce Vita, noveno larga duración de su carrera, con quince canciones donde se desnudan.

Dora es una cantante y compositora que combina R’n’B futurista, pop caleidoscópico y electrónica vanguardista. La madrileña explora géneros diversos, desde suspiros y susurros hasta ritmos llenos de energía. Su trabajo A flor de piel, con canciones como Nada que perder y Marceline, refleja su espíritu experimental y cuenta con la colaboración de artistas como Pional y María Arnal.

Ganadora del Premio Goya 2024 a Mejor Canción Original por su tema Yo solo quiero amor, Rigoberta Bandini, alter ego de Paula Ribó, es una de las voces más originales de la música pop española contemporánea. Su éxito comenzó con himnos como In Spain We Call It Soledad, Ay Mamá o Perra. Con su nuevo álbum, Jesucrista Superstar, ha marcado un nuevo capítulo en su carrera artística.

Zahara es uno de los iconos más destacados de la música alternativa en España, con más de 20 años de trayectoria y seis álbumes publicados. Canciones como Con las ganas suman más de 150 millones de reproducciones y en su trabajo más personal, PUTA, abordó el abuso y el maltrato. Un año más tarde, con REPUTA, fue nominada a los Grammy Latino. Este año lanzará Lento Ternura, el primer álbum producido íntegramente por la artista.