Álvaro Cárdenas, en busca del sueño americano

Álvaro Cárdenas, nacido en 2002, es un granadino jugador de baloncesto que pondrá rumbo el próximo mes de julio a Estados Unidos. Tras estar previamente en la Get Better Academy en República Checa, el 9 de junio oficializó su fichaje por el San José State Men’s Basketball, equipo que forma parte del Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA. Antes de afrontar su sueño americano, Álvaro Cárdenas nos ha contado todo esto en esta entrevista:

Pregunta (P): ¿Cómo es pasar de estar en la Get Better Academy a ser jugador de la NCAA?

Respuesta (R): Es un cambio bastante grande, porque en principio, jugué el año pasado en la República Checa, aunque no hemos competido mucho realmente. Por el Covid no hemos jugado muchos partidos. En esta academia se basan más en lo que es la mejora individual e intentar mandar jugadores, ya bien sea Europa o a Estados Unidos, que era lo que yo quería.

Nos hemos enfocado, sobre todo, en las mejoras individuales y ahora el cambio yo creo que va a ser que ahora entras en un equipo que lo que quieren es ganar. Obviamente vas a seguir mejorando como jugador, pero el enfoque es distinto.

P: Vas a formar parte del San Jose State Spartans. Seis de sus jugadores han estado en la NBA. ¿Por qué te decantaste por esta franquicia?

R: La verdad es que este año ha sido bastante complicado conseguir una beca, por el tema del transfer y eso. Por el Covid, los jugadores que eran senior por el último año, le han dado la opción que se queden un año más. Entonces está muy difícil encontrar universidades. De hecho, en la academia solo estamos otros dos y yo, que hemos conseguido una beca.

Estuve hablando con unas cuantas universidades y la verdad es que esta nos gustó bastante. Fue la única que nos ofreció, en principio, y nos gustó mucho la localización. El sitio es al lado de San Francisco, que está a 30 minutos. El tiempo es buenísimo y después ellos han sido un equipo que no han ganado los últimos años. Están en una conferencia muy buena, es de las mejores pero no han sido un equipo ganador. Han cambiado de entrenador, quieren empezar un nuevo proyecto y querían que yo estuviese ahí desde el principio.

Me parecía que era muy buena opción. El estilo de juego que tienen también se parece al mío porque le gustan jugar cinco abiertos con uno dentro. Entonces es con más espacio para penetrar, mucho pick and roll que es lo que yo hago bien. Todo me pareció una opción bastante buena.

P: Echando la vista atrás, ¿te veías donde estás ahora?

R: Yo creo que tenía talento para jugar, pero había sido muy pequeñito. Tampoco destacaba tanto. El último año de junior fue cuando pegué un estirón, crecí, empecé a ponerme fuerte y ya si que noté la diferencia con respecto a la gente que antes era mejor que yo, pero en el último año ya no.

Empecé a jugar en la Liga Eba con La Zubia. Decidí que quería seguir jugando al baloncesto. Entonces dije que opciones buenas tenía porque me gustaba la opción de Estados Unidos. La academia me pareció una buena opción y eso es lo que hicimos.

P: Tu entrenador Tim Miles espera de ti que tengas un impacto inmediato, además ha dicho: “Amo a este base”. Halagador, ¿verdad?

R: Sí, la verdad es que sí. Porque, además, que diga que pueda tener un impacto inmediato me agrada. Cuando eres de primer año, normalmente esos jugadores juegan menos. No sé que va a pasar este año al final. Si desde el primer momento puedo aportar unos minutos y ayudar como sea al equipo, estaría muy bien. Yo creo que puedo aportar algo que no tienen la mayoría de los bases estadounidenses que es el pick and roll.

P: ¿Crees que tendrás buena adaptación, tanto en la competición como con tus compañeros de equipo?

R: Creo que sí. Mi inglés es bastante bueno, entonces con el idioma no voy a tener problema. Por lo demás, me he relacionado con mucha gente también este año de muchos países y de muchas culturas. No creo que vaya a tener problema en ningún sentido.

P: ¿Qué le puedes aportar al baloncesto que no le haya aportado nadie?

R: Tampoco te sé decir la verdad habiendo tantos jugadores. No lo sé. A ver, yo creo que soy un jugador creativo y puedo hacer algún movimiento que otra gente no haya hecho. No lo sé, la verdad.

P: Eres hijo de entrenador. ¿Cómo te ha servido de cara a tu carrera profesional?

R: Mi padre ha sido entrenador de baloncesto, incluso llegó a entrenar en ACB en Granada. El decidió dejar el baloncesto porque quería dedicarse a su familia, quería pasar tiempo con nosotros y entonces siempre he estado muy bien acompañado por mis padres. Me han apoyado.

Como ya he dicho en otras entrevistas, tampoco me han dicho que tenga que jugar al baloncesto. Yo empecé jugando al fútbol. He probado un montón de deportes y, al final, decidí que quería seguir con el baloncesto. Él, con sus conocimientos, me ha ido entrenando, pero todo era inconscientemente. A lo mejor estábamos jugando y me daba el balón para que fuese con la mano izquierda, cosas así. La verdad es que eso me ha venido muy bien. Yo creo que el talento que tengo y como juego se debe en parte a mi padre.

P: ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada? ¿Y para el futuro?

R: Va a ser mi primer año. Tampoco quiero ponerme objetivos muy inalcanzables. A mí me gustaría jugar minutos, lo primero, que es difícil siendo el primer año en División I. Adaptarme rápido y, sobre todo, odio perder. Lo que quiero es que ganemos. Soy muy competitivo.

Espero que ganemos los máximos partidos posibles y que pueda ayudar al equipo como sea. No hace falta que meta puntos. Lo que necesiten. Si necesitan que sea defensa y perseguir a quien sea, es lo que pienso hacer.

Para el futuro veo muy difícil la NBA. También hay que entender que en la NBA son 400 jugadores nada más en el mundo. Es super difícil. Si no tengo ese sueño, para qué voy a estar jugando. Obviamente es un sueño que tengo, pero hay que ser realista y es difícil, pero que no se acaba el mundo si no vas a la NBA. Hay otras ligas en Europa, otras ligas en muchos sitios… Pero bueno, obviamente es el objetivo.

P: ¿Has analizado ya a tus rivales o quieres ir poco a poco?

R: He estado familiarizado con la NCAA. He estado mirando últimamente partidos de nuestros rivales a los que nos vamos a enfrentar. Para así ir haciéndome la idea de cómo es el nivel físico. He estado mirando bastantes partidos de equipos contra los que vamos a jugar.

P: El haber jugado en República Checa, ¿qué te puede haber aportado como jugador?

R: He estado rodeado de entrenadores que son americanos, que conocen bien el sistema de la NCAA. Saben lo que tenía que mejorar para llegar a ese nivel y hemos trabajado en esas cosas, por lo que eso me ha venido bastante bien. He entendido también un poco como funciona todo ese tema. Obviamente, la mejora individual. También salir. Este ha sido mi primer año fuera de casa y eso también me ha venido bastante bien, yo creo. Al final tienes que lidiar con que estás tú solo. No tienes a tus padres y a tus amigos. En eso también mentalmente creo que he dado un paso adelante.

P: Pau Gasol, Rudy Fernandez, Ricky Rubio… ¿Te ves dejando tu huella en la NBA como jugador español y granadino?

R: Claramente. Es lo que te digo, es muy difícil, pero obviamente sueño con llegar ahí y voy a trabajar todo lo que pueda para intentar conseguirlo.

P: ¿Qué tiene de especial la NBA a diferencia de cualquier competición?

R: Cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Veo un poco de NBA quizás, pero también veo mucho la Euroliga y ACB, sobre todo. La diferencia más grande es el nivel individual y técnico. Los jugadores de la NBA tienen muchísima más capacidad para generar su propio tiro. No necesitan tanto sistemas. En uno contra uno son capaces de meterte canastas increíbles. Así que el nivel técnico individual es bastante más alto.

Después, en la Euroliga lo que me gusta es que el nivel defensivo a lo largo de la liga es más alto. Tácticamente, creo que también son mejores. La NBA tiene muchos más partidos, juegan 82 por temporada más si te metes en los playoff, entonces no van tan fuertes en defensa. Creo que esa es básicamente la diferencia.

P: ¿Qué te están pareciendo los play offs?

R: Es ya otro rollo. Ahí sí que se empieza a defender y ya no ves partidos de 140 puntos. Los play offs me flipan. Yo creo que es el mejor baloncesto que hay. Lo veo bien.

P: El Covirán Granada, ¿crees que este domingo ascenderá?

R: Yo creo que vamos a ascender, 100%. Además tenemos tíos que han tenido ascensos a ACB, tienen mucha experiencia en lo que hay que hacer y yo creo que sí vamos a ascender.