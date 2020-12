Alumnado de la Escuela de Arte de Granada pasea vida y sentimiento por la Granada Histórica

Con el título ‘Paseos’ el alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen de la Escuela de Arte de Granada EAG ha realizado una serie de salidas para vivir y sentir el Patrimonio de Granada, en el marco del Programa para la Innovación Educativa ‘Vivir y Sentir el Patrimonio’, de la Consejería de Educación y Deporte.

Desde esta institución destacan la “complicada” labor docente en este año, por lo que el alumnado y profesorado de la EAG han puesto “mucho esfuerzo y todo el entusiasmo posible” en remontar todos los contratiempos causados por la pandemia.

“Dentro del contexto del Proyecto ‘Vivir y sentir el Patrimonio’ y como una actividad muy valorada que complementa la formación integral del alumnado, se ha realizado en esta última semana del trimestre una serie de salidas a nuestro entorno patrimonial que hemos llamado ‘Paseos'”, comenta Ana Isabel Clares Coronado, coordinadora del Programa en la EAG.

“Nos ha encantado ver a nuestros alumnos sonreír bajo su mascarilla e iluminar sus ojos aprendiendo directamente de las grandes obras artísticas que el Tiempo y la Historia han ido depositando en nuestra ciudad”, señala.

Los alumnos de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen han analizado las diferentes tipologías, técnicas, elementos arquitectónicos y constructivos frente a las obras de nuestro mejor Patrimonio Monumental. Su contemplación les ha causado tal alegría que han cantado y bailado frente a la Capilla Real.

Por otra parte, han podido visitar las diferentes exposiciones que se muestran en nuestro entorno: ‘Madina Garnata’ en el Corral del Carbón, excelente forma de conocer los orígenes y formación de la Granada nazarí. O la interesante ‘El maleficio de la mariposa’, primera obra del poético teatro lorquiano, en el Centro Federico García Lorca. También hemos aprendido del arte minimalista del artista neoyorquino Fred Sandback, en el Centro José Guerrero.

Un regalo de nuestro Patrimonio para cerrar el Primer Trimestre, comenta Ana Isabel Clares, ha sido recorrer la zona perimetral de la Alhambra: Paseo por la Cuesta de los Chinos, Alhambra y Cuesta de Gomérez. “La belleza de esta ruta, donde la Piedra y el Agua impresionan nuestras retinas, puebla ya nuestro recuerdo”.

“Desde el romántico Paseo de los Tristes, tras cruzar el Puente del Aljibillo comenzamos la ascensión por este milagro del agua, el tiempo y la mano artesana y paciente del Hombre. Cada mirada, un descubrimiento, cada recodo, un misterio, y las palabras de Lorca resonando: «…quiero subir los muros de Granada, para mirar el corazón pasado por el punzón oscuro de las aguas». Haciendo honor a su nombre la Cuesta nos lleva hasta la entrada a la fortaleza por la Puesta de los Carros”.

“El recorrido por estos históricos lugares nos invita a la reflexión y a la contemplación, nuestros alumnos y alumnas se inspiran para plasmar en sus cuadernos y fotografías su sensibilidad”.

“Desde la Puerta de la Justicia, descendemos por la Cuesta de Gomérez, declinando el terreno y «el paseo». La Puerta de las Granadas nos devuelve a la ciudad, a su prisa y su indiferencia, o quizás solo sea cierto descuido…”.

Para Luisa Molina, profesora de Historia y Fundamentos del Arte en la EAG, “los paseos por nuestro Patrimonio ha sido la experiencia más grata y valorada por el alumnado en este duro trimestre, No hay duda de que el Patrimonio artístico y cultural es el mejor recurso pedagógico del que podemos disponer, cómo no aprovecharlo en la EAG situada en tan privilegiado espacio. Con el paseo se aprende, se respira, se hace ejercicio, se descubre la belleza cultural y natural, nos sentimos más libres, reímos, olemos, vemos, sentimos, escuchamos intensamente, y cómo no, en la EAG hemos logrado dar mayor sentido a estos días, que hemos terminado con alegría, actitud positiva y buena dosis de motivación”.

Salvador Jiménez, profesor de Dibujo Artístico, destaca la importancia de trasladar el aula al exterior. “Estos paseos nos han permitido observar la luz que baña el espacio y se posa en los objetos con diferentes resultados, analizar el color y disfrutar de su percepción”.