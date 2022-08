La alternativa a Instagram para subir una fotografía diaria ‘sin filtros’

BeReal se ha convertido en una de las redes sociales del momento para la denominada Generación Z en España y en una alternativa a Instagram, con una propuesta que dista de esta plataforma y ofrece un sistema de notificaciones que avisan a los usuarios para que publiquen una imagen diaria 'sin filtros'.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2019, esta aplicación francesa ha escalado en popularidad en el último año y acumulado más de un millón de descargas en la PlayStore, siendo la red social más descargada en estos momentos dentro de la App Store de iOS. Por perfil de usuario, la Generación Z es la gran protagonista especialmente en países como Australia, Brasil y Francia. Allí, el 80% de los usuarios de dispositivos iOS tiene una edad comprendida entre los 16 y los 24 años.

La propuesta de BeReal aleja a esta 'app' del resto de redes sociales, como Instagram. Para ello, obliga a sus usuarios a improvisar y dejar de buscar el encuadre perfecto en sus publicaciones, para fomentar la improvisación. Cada día, todos los usuarios de BeReal reciben al mismo tiempo una notificación a una hora aleatoria, que varía a lo largo de la semana. Desde que recibe el aviso, la 'app' otorga dos minutos para realizar una fotografía desde dos perspectivas al mismo tiempo: la de la lente trasera y delantera del 'smartphone'.

El usuario puede repetir la foto un número ilimitado de veces dentro de ese plazo de dos minutos pero, una vez publicada, la imagen solo se puede borrar y repetir una única vez. Además, la 'app' no dispone de filtros ni otros mecanismos de edición, al contrario que el resto de aplicaciones de este tipo.

La fotografía publicada por el usuario se muestra en su 'feed' durante las siguientes 24 horas, que podrá recibir comentarios y reacciones con un 'selfie' denominado RealMoji, que desaparece pasado ese límite de tiempo. Asimismo, todas las imágenes se almacenan en la biblioteca de imágenes llamada 'My Memories' ('Tus memorias'), a la que solo tienen acceso los propios usuarios y donde quedan registradas mensualmente. De esa forma, el último día del mes se podrá seguir visualizando la imagen subida el día 1.

Para ver las fotografías compartidas por otros contactos en la 'app', los usuarios deben subir previamente una foto suya. En el caso de no hacerlo, no pueden visualizar las imágenes del resto de usuarios hasta pasadas las 24 horas de la notificación previa. Estas fotografías se disponen en dos apartados. El primero de ellos es 'My Friends' ('Mis amigos'), donde se muestran las imágenes de los contactos. Junto a esta se encuentra 'Discovery' ('Descubrir') en el que también se pueden visualizar las fotos de otros usuarios.