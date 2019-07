Prisas, disgustos y retrasos es lo que vive diariamente un vecino del municipio de Santa Fe al coger el autobús. Manuel Cañadas tiene una discapacidad que le obliga a utilizar una silla de ruedas y para él, ir a trabajar le supone una odisea. Que los autobuses no cuenten con plataforma para personas con sillas de ruedas, que no funcionen o que no se respete el lugar reservado para ellos no es algo tan raro y por esta situación se ve obligado a pasar diariamente este hombre y también otras personas con discapacidad que utilizan esta línea cada día.

Para llegar a su puesto de trabajo en el juzgado de Granada, Manuel Cañadas necesita coger el autobús de la línea Santa Fe – Granada cada mañana. Puede parecer una tarea normal, pero para él provoca tener que salir mucho antes de casa para, con suerte, llegar a tiempo a su lugar de trabajo.

Aunque salir mucho antes de casa o ser el primero en llegar a la parada del autobús no le asegura en ningún caso montarse en el autocar, según cuenta, pues en ocasiones ha tenido que “cancelar citas porque no podía llegar ni siquiera tarde”.

El pasado martes 2 de junio, por ejemplo, cuando iba a subir al vehículo a las 08:10 horas, el conductor se lo impidió porque el autobús “iba lleno y no había sitio” para él, aunque cuenta también que, por lo general, esto no suele ocurrir y los motivos por los que no puede acceder son porque la plataforma no funcione o simplemente no tenga.

Ese mismo día, de regreso a casa, Manuel Cañadas tampoco pudo acceder al autobús en dos ocasiones más. En primer lugar, cuando el autobús que esperaba desde antes de las 15:00 horas no apareció porque estaba en reparación y después, a la llegada del siguiente a las 15:30 tampoco se le permitió el acceso porque no tenía plataforma.

Como antes se dijo, esto no es algo extraño y son muchas las ocasiones en las que este hombre ha puesto reclamaciones a la empresa responsable, ALSA, de las que últimamente no ha recibido respuesta tampoco.

Desde ALSA comunican que la normativa indica que para aquellas concesiones que tengan más de 10 vehículos adscritos, como es el caso de la concesión VJA-037 Santa Fe-Granada, al menos el 15% de ellos deben de ser adaptados, es decir, en este caso dos coches deberían estar adaptados.

Aseguran también que ALSA “opera esta línea con 9 vehículos adaptados para personas de movilidad reducida, con lo que cumple con la norma de manera holgada”.

Manuel Cañadas contesta a esto: “Cumplen la ley en principio, pero si las plataformas no funcionan, esta es una verdad sujeta con pinzas, ALSA va al límite”. Y añade también que “los autobuses son muy antiguos y no revisan las plataformas ni las limpian”. “He visto las mismas marcas de ruedas durante meses”, apunta.

Ha habido ocasiones también en las que Manuel Cañadas tuvo que quedarse dentro del autobús hasta que algún mecánico iba a arreglar la plataforma porque no funcionaba para bajar. También acusa a la empresa de ni tan siquiera tener salida de aire acondicionado en esta zona.

“Hay más personas afectadas, no solo yo y ALSA no pone soluciones”, además propone que “como en el caso de los autobuses de la ciudad, si se diera el caso de que la rampa no funcionase, se llamase a un taxi como solución”.