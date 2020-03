El jugador rojinegro Alo Marín cree que “la liga se acabará suspendiendo”

¿Cómo lleva estos días en casa? ¿Qué está haciendo?

“La verdad es que lo llevo bastante bien. Me encantan los videojuegos y me entretengo bastante. Paso mucho tiempo jugando, pero también hago bastante deporte y me ocupo de un perro y un gato que tengo en casa. De momento estoy bastante entretenido”.

¿Cómo afecta este parón?

“Nos afecta como a todos. Estamos apartados del trabajo y confinados en casa. A todos nos gustaría seguir llevando una vida normal. Dentro de lo posible en casa se pueden hacer cosas para mantenerte en forma a través de diferentes entrenamientos. Estoy deseando que se acabe la cuarentena y estemos sanos para continuar con nuestras vidas”.

¿Cada día con más ganas de volver?

“Sí, a medida que pasan los días se hace más complicado y hay más ganas de volver. Hay que ser fuerte mentalmente y esperar a que esto pase”.

¿Qué cree que pasará con la liga?

“Pues creo que la liga se terminará suspendiendo. Tiene pinta de que el parón irá para largo y será muy difícil retomar la competición cuando todo esto acabe”.

¿Cómo valora la temporada hasta el momento?

“No es la temporada que nos gustaría a todos, pero sirve para aprender. La LEB Oro es muy complicada. Este año puede servir de aprendizaje. Hay que estar preparado en todo momento para lo que pueda pasar”.

Libro: Rescate en el tiempo de Michael Crichton

Película: El truco final

Serie: Juego de tronos

Actor: Tom Hanks

Actriz: Scarlet Johannson

Juego de mesa: Zombicide

Juego de play: God of War

Comida favorita: Solomillo con patatas fritas y huevo

Lugar favorito de Granada: Mirador Casa Paco

Isla desierta: videojuegos, pelota de basket y música