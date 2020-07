Alo Marín dice adiós al Covirán Granada

Alo Marín no vestirá la temporada que viene la camiseta del Covirán Granada. Se une a las bajas de Carlos Corts, Carlos de Cobos, Guille Rubio, Sergio Olmos, Josep Pérez y Earl Watson. Aunque no solo ha tenido bajas el Fundación CB Granada. También han llegado caras nuevas como son las de Lluis Costa y Cristian Díaz, y una no tan nueva como la de Germán Martínez que regresa al club rojinegro después de estar cedido dos temporadas en LEB Plata.

El escolta ha jugado durante tres temporadas en la ciudad de la Alhambra y ha conseguido dejar un recuerdo imborrable en la afición local, ya que se marcha tras firmar un ascenso a LEB Oro y una Copa LEB Plata. El exjugador rojinegro ha disputado 71 partidos con la entidad nazarí.

El de San Fernando ha tenido una presencia destacada bajo las órdenes de Pablo Pin. En LEB Plata compartió protagonismo en la posición de escolta junto a Manu Rodríguez. En LEB Oro disfrutó de menos minutos, pero también dejó buena cuenta de su calidad siendo protagonista en varios encuentros.

Los aficionados rojinegros nunca olvidarán una jugada que marcará para siempre la historia del Coviran Granada. Corría el último minuto de la final de copa contra el Fundación Globalcaja La Roda y el marcador del Palacio de Deportes lucía un preocupante 54-57. Alo Marín se encargó de darle vida a su equipo con un triple memorable que forzó una prórroga en la que los locales acabaron imponiéndose. El escolta acabó ese choque con 16 puntos.

Alo Marín fue protagonista en el ascenso del Coviran Granada en una campaña en la que promedió 7’3 puntos, 3’8 rebotes y 8’1 de valoración.

Durante las dos temporadas que el equipo de Pablo Pin ha estado en LEB Oro Alo Marín ha dejado algunas actuaciones para el recuerdo. En la campaña interrumpida por el confinamiento destacaron sus cifras de la jornada décimo séptima. El de San Fernando anotó 13 puntos con un 55% de acierto, 8 rebotes, 4 asistencias y 18 de valoración.

Además, el mejor encuentro de Alo Marín llegó en la jornada duodécima de competición. El escolta brilló en la contundente victoria del Covirán Granada por 86-47 al ICG Força Lleida. Sumó 12 puntos con un 75% de acierto en el tiro (sin fallo desde el triple con dos anotados), 3 rebotes, 6 asistencias y 22 de valoración.

El jugador ha querido despedirse a través de una emotiva carta:

“Mi querida Granada, hoy hace 3 años que te conocí y decidí embarcarme en la

aventura que allí me esperaba. En este tiempo he vivido momentos, la mayoría de ellos maravillosos, y otros no tan buenos en los que, a veces, la frustración estaba presente. Me ha enamorado tu encanto como ciudad y, sobre todo, tu amor por el baloncesto.

Ha llegado el momento de que nuestros caminos se separen y quiero que sepas que me has dado mucho. Me has hecho crecer como jugador y como persona, me llevo amigos y me has dado recuerdos imborrables.

Con estas palabras quiero transmitir mi agradecimiento a todas las personas que forman el club por el buen trato recibido durante mi estancia en la ciudad; a la afición por el apoyo incondicional que nos ha mostrado siempre, sin fallar un solo partido; y sobre todo, a mis compañeros, a los que considero mis amigos.

Con todo mi cariño, te deseo lo mejor. Seguro que volvemos a vernos pronto”.