Almuñécar recuerda el Bando que rige el uso de sus playas

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través del Área de Seguridad Ciudadana, recuerda que tal y como rige el Bando Municipal sobre la adopción de normas de uso de las playas, aseos, vestuarios, duchas y lavapiés así como recomendaciones, las playas del municipio sexitano están abierta al público de 9 a 23 horas.

El recordatorio de las normas municipales llega al observarse un importante incremento de actividad nocturna en las playas centradas en la realización de botellones de jóvenes. Ya que sin ir más lejos, la Policía Local de Almuñécar tramitó hasta 46 propuestas de sanción a jóvenes que estaban realizando botellón en las playas, según ha informado el edil de Área, Francisco Robles Rivas.

“La actuación de la Policía Local se ha visto incrementada estos días también en decomiso de sustancias de estupefacientes y menudeo con la apertura anoche de 25 expedientes sancionadores, sumando desde el lunes por este motivo hasta más de medio centenar de intervenciones. A ello se sumó el decomiso por posesión de hasta tres armas blancas y la propuesta de sanción de 17 expedientes de sanción”, según relató el edil de Seguridad, Robles Rivas.

El Concejal sexitano de Seguridad aprovechó la ocasión para recordar el texto del Bando Municipal sobre el uso y comportamiento en las playas.“Se deben evitar aglomeraciones, manteniendo una distancia de seguridad de al menos dos metros, tanto en el agua como en la superficie seca. Esta distancia no habrá de guardarse entre miembros de una misma unidad de convivencia. En caso de no poder asegurar el mantenimiento de la distancia interpersonal, habrá que utilizar mascarilla, atendiendo en todo caso a la normativa aplicable y sus posibles modificaciones”, tal y como recoge el documento”, señaló.

Objetos personales.

Sobre la ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares el Bando señala que “se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen el número máximo de personas indicado por las autoridades sanitarias”.

Sobre las actividades acuáticas tales como: windsurf, moto acuáticas, kayak , etc., “éstas se realizaran, cumpliendo con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades competentes en materia de sanidad, en los espacios habilitados para ello y, en caso de no existir el balizamiento oportuno, siempre a 200 metros de la orilla, realizando el recorrido hasta esa distancia a una velocidad tal que permita distinguir la presencia de usuarios en las aguas”, indica.

Sobre la pesca también se recuerda que “se puede realizar, con la correspondiente licencia o autorización, en horario de 21 a 08:00 horas y sin perjudicar al resto de usuarios de las playas. En cuanto a los menores de 14 años, deberán ir siempre acompañados de un adulto.

Por otro lado, informa que dadas las circunstancias sobrevenidas por la crisis sanitaria “quedan clausuradas, hasta nueva orden, los parques infantiles, los parques recreativos biosaludables, las instalaciones deportivas y los parques de calistenia ubicados en el ámbito de las playas del municipio”.

“Queda prohibido a los usuarios arrojar cualquier tipo de residuo a la playa o al mar. Todos los residuos susceptibles de contaminación habrán de depositarse obligatoriamente en las papeleras distribuidas por la playa (contenedores de residuos orgánicos) o ser llevados hasta el domicilio del usuario.

Uso dos sombrillas

Está prohibida la instalación de tiendas de campaña, así como la realización de acampadas, independientemente de su duración. También queda prohibida la instalación en las playas estructuras tipo “carpas”, “veladores”, “chambaos” o similares, quedando autorizada tan sólo la instalación de sombrillas hasta un máximo de 2 (dos) sombrillas por grupo de personas. Las sombrillas pertenecientes a grupos diferentes de personas habrán de guardar una distancia entre ellas, distancia entre mástiles, de al menos cuatros metros.

En el Bando también se informa que los enseres como sombrillas y tumbonas, colocados en la arena a modo de reserva de espacio, siempre y cuando no se encuentren sus propietarios, “podrán ser retirados por los servicios municipales, depositandose en dependencias municipales hasta su eliminación. Asimismo, las embarcaciones situadas fuera de las zonas habilitadas a tal efecto en las playas, embarcaciones sin matricular, también podrán ser retiradas por los servicios municipales”, dice.

“No está permitido ni el paseo ni la permanencia de cualquier tipo de animal, excepto perros lazarillos y los utilizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el desempeño de sus funciones”, señala.

Queda prohibido a los usuarios utilizar bombonas de gas, líquidos inflamables, hacer fuego, cocinar o realizar barbacoas. Igualmente se prohíbe el estacionamiento y circulación de todo tipo de vehículos, excepto los autorizados. Asimismo recordar que queda prohibido el baño cuando se encuentre izada la bandera roja.

Normas

En cuanto a las normas de uso de aseos, vestuarios, duchas y lavapiés, comienza señalando que el único uso permitido de las duchas y lavapiés “es la eliminación del salitre del agua de mar, quedando prohibido el uso de jabón, gel, champú o cualquier otro producto detergente, rogándole un uso responsable de las instalaciones y del material higiénico-sanitario. La ocupación en estos espacios será de una sola persona, excepto en los supuestos de personas que puedan precisar asistencia”, precisa.

Y añade: Se deberá mantener en todo caso la distancia de seguridad de, al menos, dos metros.

Recomendaciones

Por otra parte, en el apartado de recomendaciones del Bando, la primera, lógicamente, es quedarse en casa ante cualquier síntomas compatible con la COVID-19. Ducharse antes de ir a la playa y al llegar de la playa. Desplazarse con seguridad a la playa. Seguir las normas y recomendaciones de las Autoridades en el desplazamiento.

Se recomienda también planificar la visita a la playa adecuadamente, extremando las medidas higiénicas individuales (ropa y accesorios de baño limpios, utilizar una toalla por persona, mantener higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua). Mantener la distancia de seguridad para evitar contagios y no compartir objetos, como ·tiles de juego, con otras unidades de convivencia que están en la playa.

También recomienda “intentar permanecer no más de 4 horas en la playa, en horario de mañana o tarde, para evitar aglomeraciones.

“Usar bolsas para guardar los residuos sólidos, asegurare de cerrarlas adecuadamente y depositalas en las papeleras y contenedores de basura de la playa, no permitiendo que las basuras generen un serio peligro de contagio. Se recomienda no consumir o adquirir alimentos y/o bebidas cuya elaboración o manipulación no cumpla con las disposiciones de las autoridades sanitarias, o que aumenten el riesgo de contagio por contacto (por ejemplo venta ambulante no autorizada de textiles, alimentos o bebidas)”.

Tener una actitud responsable colaborando con el cumplimiento de las medidas de protección adecuadas para cuidar tu salud. Obedecer y respetar las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, no forzando su intervención, así como vigilar a los menores para que cumplan las medidas preventivas establecidas. En este sentido, habrá que poner especial atención a los carteles informativos acerca del COVID-19.

“Ante cualquier incidencia o si observa algún comportamiento incívico o inadecuado, contactar con el personal adscrito al servicio de socorrismo y vigilancia. Rogándole a todos los usuarios un papel activo y responsable, para el buen uso de la playa y para evitar contagios de la covid-19, instando al cumplimiento de las normas sanitarias, las medidas que se indican en el presente documento, así como cualquier otra, que le sea indicada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y personal adscrito al servicio de socorrismo y salvamento marítimo”, dice el Bando de la alcaldesa de Almuñécar.