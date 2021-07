Almuñécar fue Nueva Orleans por un día

El Festival de Jazz de Almuñécar arrancó con la música de ‘parada’ de la formación almeriense La Gata Brass Band. A imagen y semejanza de las bandas de metales y percusiones, típicas de las calles de la ciudad de Nueva Orleans, la ‘Brass band’ recorrió las calles de la ciudad sexitana para acabar en el paseo del Altillo su intervención anunciando el comienzo del festival.

Durante todo el recorrido fueron seguidos por un público divertido que no dejó de bailar las dinámicas marchas de los almerienses, obligatoriamente finalizadas con la legendaria ‘When the saints go marching’ in entre los aplausos de los espectadores.

El programa principal de Jazz en la Costa comenzó ayer martes 20 (22h) en el Parque botánico de El Majuelo con el estreno en Andalucía del concierto para sexteto de Juan Perro, alias artístico de Santiago Auserón. Jazz en la Costa está organizado por La Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento sexitano.

Cantos de Ultramar

Santiago Auserón es uno de los músicos más relevantes de la historia de la música en España. Cantante, compositor, escritor, investigador, conferenciante y filósofo. Creador de Radio Futura, a lo largo de los años se ha forjado una carrera llena de éxitos que culmina con el proyecto musical de Juan Perro.

Es también el responsable de haber descubierto para el público la inmensidad de la música cubana a través de la serie La semilla del Son, y de rescatar del baúl del olvido a mitos como Compay Segundo o de hacer justicia a nombres como Kiko Veneno.

En 2003 actuó en Jazz en la Costa con la Fábrica de Tonadas, formación que reunía a destacados músicos de jazz: Jorge Pardo, Chano Domínguez, Marc Miralta, Jordi Bonell y Javier Colina, con un concierto sensacional que aún perdura en la memoria de muchos aficionados. En 2020, Juan Perro vuelve a Almuñécar, a un escenario tropical idóneo para su propuesta musical, para presentar una compilación de doce composiciones con influjos panamericanos vistos desde el extremo sur de Europa: Cantos de Ultramar.

La herencia negra norteamericana, la frontera mexicana, el son y la trova cubana, ecos de otras regiones del Caribe, tonadas del Cono Sur y ciertos aires lusos han dejado huella en estas canciones, editadas en el álbum El viaje (La Huella Sonora, 2016), cuyos arreglos han sido elaborados para sexteto durante varios años de ensayos, conciertos y sesiones de grabación. Culmina así un trabajo hecho en equipo, a lo largo del cual el nombre de Juan Perro ha pasado a representar a un colectivo de músicos que en su mayor parte provienen del ámbito jazzístico.