Almuñécar pide al Gobierno que "no tire el dinero al mar" y construya "de una vez" los espigones

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, acompañado por el teniente alcalde de La Herradura, Turismo y Playas, Daniel Barbero, ha denunciado que de nuevo "el Gobierno de España tira el dinero de los contribuyentes al mar", con vertidos de arena a las playas, en este caso a la playa de Cotobro, y ha explicado que "esta arena se la llevan los temporales de poniente y de levante si no se construyen los espigones, que llevamos pidiendo tantos años", desde el gobierno municipal y, también, desde la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y todas las asociaciones que la forman, como la Asociación de Empresarios y la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, entre otras.

Ruiz Joya ha explicado que "si mañana hubiera un temporal, todo el trabajo que hoy se está haciendo y todo el dinero que hoy se está invirtiendo se volvería a perder". Por este motivo, el alcalde sexitano ha pedido al gobierno de España que "deje de parchear y de tirar el dinero de los contribuyentes a la basura y que de una vez por todas haga lo que tiene que hacer, que es construir esos espigones tan ansiados de AquaTropic, Cotobro y Peña Parda".

"Es impensable, -argumentaba Ruiz Joya-, en un municipio turístico como Almuñécar, a finales de abril, estemos echando una tierra a la playa que no va a servir absolutamente para nada. Una tierra inútil. Una tierra, además, que no está en las mejores condiciones, porque todos ustedes han podido observar que viene con muchas piedras mezcladas y que no va a mejorar nuestras playas y, sobre todo, una tierra que, en unos días, en cuanto llegue el próximo temporal, se va a perder y ni siquiera va a llegar al verano".

La aportación de arena a las playas de Almuñécar y La Herradura superó el millón de euros, el año pasado y el presupuesto de la aportación de este año asciende a más de un 1.700.000 euros. "Si sumamos las cuantías de los aportes que se han venido haciendo los últimos años, hay dinero para hacer la defensa y los espigones de todo el mediterráneo andaluz", ha aseverado el regidor sexitano.

En este sentido, Ruiz Joya ha finalizado preguntando "por qué se sigue malgastando de esta forma el dinero y no se da una solución definitiva a este problema".