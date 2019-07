Almuñécar demanda más ayuda como Municipio Turístico y apoyo para el parque subacuático

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, y el concejal de Turismo, Daniel Barbero, fueron los encargados de recibir al delegado de Turismo de la Junta, Gustavo Rodríguez, a las puertas del Consistorio sexitano en la que ha sido la primera visita oficial al municipio sexitano para conocer ‘in situ’ las demandas del equipo de gobierno almuñequero. El delegado, tras conocer a los ediles sexitanos celebró una reunión de trabajo en el salón de actos, donde la alcaldesa, Trinidad Herrera, tras recordar que ya le expuso en una primera entrevista en la capital algunos proyectos municipales, manifestó ante los medios de comunicación que confía en que en esta nueva etapa de gobierno de cambio “se note” en el municipio “esa nueva mano en forma de ayudas de todo tipo”.

“Ayudas para las playas, como Municipio Turístico, más ayudas además del PATRICA, teniendo en cuenta que tenemos muchos meses a lo largo del año donde prestamos servicios a una población flotante muy superior a la del propio municipio. Esto significa que siempre nos quedamos cortos presupuestariamente. Confío en que estas ayudas sean pronto una realidad”, señaló la alcaldesa sexitana.

Por su parte, el edil de Turismo, Daniel Barbero, tras agradecer la primera visita institucional del Delegado de Turismo a Almuñécar, dijo que es “muestra inequívoca de que desde el área de Turismo de la Junta quieren focalizar la importancia de la ciudad como único Municipio Turístico catalogado de la provincia”.

Barbero expuso algunas de las demandas y propuestas que espera tenga en cuenta el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inversiones y mejoras de instalaciones e infraestructuras turísticas para el municipio. En este sentido, se refirió al parque subacuático, barrio San Miguel, escuela hostelería… “Lo importante a partir de ahora es que este nuevo gobierno sigamos trabajando para que Almuñécar siga siendo un referente en toda la Costa”, dijo.

Tras la reunión de trabajo, que se prolongó más de una hora, se trasladaron hasta el Palacete de La Najarra, para comprobar el estado de las obras que se están llevando a cabo en el edificio histórico, sede de la oficina principal de turismo y del Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar.

Daniel Barbero recordó que las obras se están ejecutando con cargo a la subvención que pertenece por derecho según la normativa. “Es verdad que, a partir de ahora, trataremos directamente con el Delegado de Turismo otras vías de subvención posibles para desarrollar todas aquellas propuestas que tenemos encima de la mesa, y que son de vital importancia para el desarrollo turístico de Almuñécar- La Herradura y también para toda la Costa Tropical, porque al final todos estamos interconectados y lo que se haga nos beneficia a todos”, dijo el edil de Turismo sexitano.

El delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez, dijo que no quería irse de vacaciones este verano sin haber visitado oficialmente Almuñécar, como la capital turística de la Costa Tropical. “Aunque ya he tratado algunos de los temas que me planteáis, vengo a conocer vuestras inquietudes, a que me entreguéis ese listado de peticiones y proyectos que tenéis, y a deciros que voy a hacer todo lo que pueda porque entiendo que no se puede dejar de lado el turismo y, por supuesto, a la Costa Tropical”, señaló. “Estamos ya pensando cómo plantear un nuevo plan de ayudas turísticas que sea realista, pero para ello tengo que conocerlo de vuestra mano. Tengo ganas de que el empresario turístico de Almuñécar se sienta feliz de ser de Granada. Creo que el nuevo gobierno tiene mucho que hacer estos años para que se note el cambio y, para ello, tenemos que ponernos a trabajar juntos”, sentenciaba Gustavo Rodríguez.

La visita del delegado de Turismo concluía en La Herradura, donde tuvo oportunidad de conocer la riqueza y realidad de los fondos marinos, que le explicó una buceador especialista que se había trasladado, junto a otros buceadores, desde Rincón de la Victoria (Málaga). Asimismo, Gustavo Rodríguez recogió la documentación del proyecto de parque subacuático que le entregó el Teniente de alcalde, Juan José Ruiz Joya, en presencia del edil de Turismo, Daniel Barbero.