Almuñécar contará desde este jueves con un Ecoparque para favorecer el reciclaje

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Luis Aragón, han visitado las instalaciones del Ecoparque que la empresa adjudicataria de servicios de limpieza y recogida de residuos urbanos, FCC, ha habilitado en las dependencias cercanas al barrio de La Paloma de Almuñécar y que entrará en servicio este próximo jueves.

Los ediles sexitanos fueron recibidos y acompañados durante el recorrido de las instalaciones por los responsables del FCC en Granada, quienes explicaron las características y detalles del Ecoparque, que viene a ser un “Punto limpio” provisional, tal como informó el edil de Medio Ambiente, Luis Aragón.

“Esta instalación, que venía recogida en el pliego adjudicatario y que se pondrá en servicio a partir de este jueves, viene a prestar un servicio a los ciudadanos para que depositen en el mismo residuos no habituales de la casa, que no sean cartón, envases, vidrios o basura doméstica”, explicó el concejal sexitano.

Por otro lado, con la puesta en marcha de este 'Ecoparque' los vecinos ya no esperarán al día señalado que hay establecido semanalmente para dejarlo en la calle, sino que, de lunes a sábado, no incluidos los festivos, podrán hacerlo en el horario determinado. Todos los residuos tienen fijado una cantidad determinada que no pueden ser infinitas por usuario”, explicó Luis Aragón

El primer edil sexitano, Juan José Ruiz Joya, se congratuló de que se hiciera realidad ya un punto limpio, denominado Ecoparque “ya que era una servicio muy demandado por vecinos con lo cual, por un lado, evitamos más contaminación y vertidos por el municipio, y, por otro, facilitamos a los vecinos que pueden contar con una instalación receptora, de lunes a sábado, para depositar aquellos enseres y materiales que se determina en el mismo. Este Ecoparque es algo por lo que debemos estar contentos todos, así como de que Almuñécar y La Herradura sigan mejorando todo en lo relacionado al reciclaje, evitando así imágenes de vertidos no deseados”. El horario al público que regirá el Ecoparque de Almuñécar será de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.