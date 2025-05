¿Qué alimentos debes tomar en tu día si no quieres que te falte energía?

Sentirse lleno de vitalidad es una meta que muchos hombres y mujeres persiguen con cada vez mayor esmero, ya que permite rendir más, concentrarse mejor y disfrutar plenamente de las actividades diarias. Pero mantener un buen nivel de energía a medida que transcurren las horas no siempre es fácil. El ritmo frenético de las jornadas de trabajo o estudio, el estrés y la falta de descanso pueden pasar factura y hacer que el cansancio actúe. Sonia Clavería, Médica de Familia del Departamento Técnico de noVadiet, comenta que: “Existe una relación directa entre lo que comemos y cómo nos sentimos, y dado que la alimentación actúa como el combustible de nuestro organismo, su calidad determina en gran medida nuestra energía física y mental. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales garantiza un suministro constante de glucosa, que es el principal combustible celular. De esta forma, los alimentos ayudan a regular funciones clave como la concentración, el estado de ánimo o el sistema inmunológico.” “Por el contrario, una alimentación pobre en nutrientes o rica en azúcares simples y grasas saturadas puede producir el efecto contrario: picos de energía seguidos de caídas bruscas, somnolencia, falta de motivación e incluso irritabilidad. Por eso, más allá de contar calorías, conviene prestar atención a la calidad y la variedad de los alimentos, y a cómo los distribuimos a lo largo del día.” Finaliza la doctora. ¿Qué alimentos aportan mayor energía para el día a día? A la hora de plantear cualquier clase de dieta, la mayoría no son conscientes de qué alimentos son los que proporcionan una mayor cantidad de energía, lo que resulta fundamental para así poder gestionar y enfocar de una mejor manera el día a día. Para sorpresa de muchos, no todos los alimentos aportan un boom de energía que se acaba al cabo de un tiempo. Hay algunos que poseen la capacidad de aportar la energía de una forma mucho más progresiva y paulatina sin generar estos altibajos tan bruscos. Por ello, hay que tener en consideración elegir aquellos productos que aporten altas cantidades de micronutrientes esenciales como el hierro, el magnesio, las vitaminas del grupo B o antioxidantes. A la hora de plantearnos nuestra dieta no somos conscientes de qué alimentos son los que proporcionan una mayor energía, algo fundamental para enfocar de la mejor manera posible nuestro a día a día. Y la realidad es que hay algunos alimentos que tienen la capacidad de aportar energía de forma progresiva, sin generar altibajos bruscos. Lo ideal es elegir aquellos que aporten micronutrientes esenciales como hierro, magnesio, vitaminas del grupo B o antioxidantes. ¿Qué alimentación recomiendan los expertos? Cada experto acaba teniendo una opinión propia sobre cual es la mejor clase de dieta, pero todos suelen coincidir en que los siguientes productos deben ser la base de prácticamente cualquiera: Frutas frescas : son la fuente natural de energía gracias a sus azúcares simples, fibra, vitaminas y minerales . El plátano , por su alto contenido en potasio, ayuda a mantener el equilibrio electrolítico y la función muscular. Por su parte, las naranjas, kiwis y fresas aportan vitamina C y reducen la fatiga. Por último, la manzana ofrece una liberación lenta de energía, ideal para mantenernos activos entre comida

