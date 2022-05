La alimentación, gran protagonista en los Premios AJE Granada 2022

El Centro de Formación Profesional de la Inmaculada acogió este miércoles la gala de entrega de los Premios AJE Granada, una cita marcada en rojo para los jóvenes empresarios granadinos. Las grandes triunfadoras de la edición de este 2022 fueron las empresas Hub Place y Mahalo Poké. El sector de la alimentación tuvo un gran protagonismo en un acto en el que los accésits también reconocieron la labor de otras candidaturas. El presidente de la entidad, José Antonio Martínez Amat, reconoció la entrega de los galardonados y se mostró orgulloso del camino que siguen AJE y sus asociados.

El acto fue presentado por el periodista de COPE Fran Viñuela, que se encargó de leer el acta oficial antes de iniciar la entrega de los reconocimientos. La primera categoría fue Iniciativa Emprendedora. Citipix, negocio especialista en la digitalización de comunidades de vecinos y negocios locales, ganó el accésit de innovación y quedó como primera finalista, mientras que la consultora Igualándote fue galardonada con el de diseño e identidad corporativa.

Discursos emotivos de los ganadores

El premio principal recayó en manos de Hub Place. Esta empresa logística, cuya sede está en Motril, se dedica a recoger y entregar productos ortofrutícolas en numerosas conexiones, algunas de ellas internacionales. Recientemente ha establecido un puente que se va a establecer como un centro logístico en Motril con temperatura controlada, espacio aduanero, control de calidad y todos los servicios requeridos por los productores. Javier Rubiño, CEO de la entidad, dedicó un discurso muy emotivo a los presentes. "Muchos de nosotros nos vamos de nuestra casa de noche y llegamos de noche", expresó emocionado Rubiño, cuyo deseo es poder "seguir aportando algo a la sociedad".

El apartado de Trayectoria Empresarial distinguió con sus accésits a Clínica Sekhmet. El centro especializado en fisioterapia y podología vio reconocida su responsabilidad social corporativa y su capacidad de resistir ante el Covid-19 y reinventarse. El segundo galardón principal de la velada fue para Mahalo Poké. Toda la ciudadanía conoce ya este delicioso y sano plato original de Hawái.

Borja España, CEO y cofundador de la franquicia de restauración, aseguró que el premio era para todos los presentes por el esfuerzo acometido en los últimos años con las consecuencias de sucesos históricos como la pandemia o la invasión rusa de Ucrania. "Nuestra filosofía es transmitir la healthy fast food, la comida sana y nutritiva", explicó el empresario, que también se mostró emocionado por el sufrimiento y los logros vividos.

"Presentarse merece la pena"

José Antonio Martínez, presidente de AJE Granada, optó por un discurso conciso, pero directo. En primer lugar llegaron los agradecimientos, con especial atención a CaixaBank, patrocinador oficial del evento. El líder de la asociación manifestó su admiración y orgullo por todos los candidatos, que tuvieron la tarea de enfrentarse a "un jurado que acojona" con hasta 15 integrantes. "Todos coincidís en que merece mucho la pena presentarse", apostilló.

José Antonio dio la enhorabuena a Hub Place y Mahalo Poké por sus galardones, pero también advirtió entre risas que deben pelear para que el premio AJE Andalucía viaje a Granada por cuarto año consecutivo. El lema de los Premios AJE Granada 2022 ha sido 'Volver a conectar', pero el máximo representante de los jóvenes empresarios de la provincia tiene claro que "nunca hemos desconectado". "En el peor momento de la pandemia otros bajaron la persiana", recordó.

El presidente aprovechó el momento para realizar una reflexión. "Cada año me tomo estos premios como un termómetro", explicó Martínez Amat, que sacó una lectura del protagonismo de la hostelería y la alimentación en la gala: "No perdamos el foco y no dejemos a nadie atrás". El mensaje fue claro ante la presencia de figuras institucionales como Virginia Fernández, delegada territorial de Empleo y Economía en Granada de la Junta, o Mercedes Garzón, diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica en la Diputación de Granada. El portavoz argumentó que la fuerza del ámbito tecnológico no debe desplazar a otros aspectos que también deben brillar.

Premisa convertida en mantra

Hace apenas dos meses que José Antonio Martínez renovó su cargo como presidente de la organización. El portavoz recalcó que su premisa de "ser una asociación útil" se ha convertido ya en un mantra. “La cohesión es nuestra bandera. Es el único camino a la prosperidad”, aseveró posteriormente el representante, quien destacó el crecimiento del 25% experimentado por AJE Granada en 2021. El cierre de su discurso dio paso a las fotos de familia con los premiados y a un coctel que siempre asegura un broche de oro para cualquier cita.

Galería de la gala