Alicia Morales presenta ‘La Novia de Cristal’, un homenaje a “la tierra, a Granada” y a sus cantes

Alicia Morales es una cantaora granadina que comenzó su recorrido musical cuando era aún muy joven. Su pasión y constancia la llevaron a actuar bajo la mirada de alguno de los grandes maestros de la provincia, siempre bajo las influencias de Enrique Morente o Pastora Pavón, como ella misma ha señalado en varias ocasiones.

Ahora presenta su primer trabajo en solitario ‘La Novia de Cristal’, un disco con una gran tarea de documentación a la espalda, y con el que ha tenido que empaparse de los cantes más profundos e históricos de Granada. Acompañada por el guitarrista Rubén Campos, Alicia nos visita en la redacción de GranadaDigital para interpretar su tema ‘Vendiendo Flores’ y para contarnos cómo ha sido el proceso de creación de este trabajo tan elaborado.

Ha vivido rodeado de música, empezó muy joven a dedicarse a ello, pero ¿quién le introdujo en el mundo del flamenco?

Prácticamente he ido buscándome la vida para trabajar de ello. Empecé con los maestros de Granada, con Antonio ‘El Colorao’ comencé a dar pequeños conciertos en El Liberia. Después participé en un festival que fue, si no me equivoco, en Güejar Sierra, donde invitaron a que me viera Juan Mesa, que es uno de los productores más señalados de la ciudad porque siempre ha estado muy unido a Enrique Morente y le ha llevado durante muchos años. Él empezó a abrirme a otros sitios fuera de Granada, a llevarme a recitales y a cualquier parte en la que me pudieran escuchar básicamente. Por lo que, al actuar tanto y moverme bastante y con diferentes personas, se me fueron abriendo las puertas.

¿Quiénes diría que han sido sus modelos a seguir?

Enrique (Morente). También me gusta mucho el cante de Pastora Pavón, ‘La Niña de los Peines’; los genios: Marchena, Valderrama, Tomás Pavón… Y los que no se han escuchado pero son referentes también importantes y que, aunque no hayan tenido el éxito que requiere, tienen grabaciones que deben formar parte del repertorio de un artista.

Este año ha publicado su primer trabajo en solitario: ‘La Novia de Cristal’. ¿Qué buscaba transmitir con este disco?

Era un homenaje a la tierra, a Granada. Quería transmitir los cantes que había ahí, pero que no se habían grabado. Granada siempre ha sido una ciudad de muchos Tangos, de cantes por Granaínas, de Fandangos. Pero hay otros que eran importantes y que hemos tenido que buscar entre discos de pizarra. Hemos investigado bastante y hemos mostrado un amplio abanico de cantes: hay una Seguiriya muy bonita; unas Bulerías de Granada; una Malagueña que, aunque se supone que este estilo procede de Málaga, tiene en concreto muchísima similitud con las Granaínas y es muy probable que pudiera ser también de aquí; Temporeras, Fandangos… Hemos hecho un recorrido importante metiendo también el aire de la tierra, de los moros y de las cuevas del Sacromonte, con laúdes y con banyos. Lo que quería hacer era, a través de este recorrido, marcar también mi personalidad en el cante, porque soy una persona a la que le gusta que lo que grabe suene a mí.

Se trata de un trabajo muy elaborado, ¿cuánto tiempo les llevó todo el proceso de investigación?

Fue la parte más complicada porque todos tienen sus cosas, pero este es un disco muy rebuscado. Porque puedo grabar un cante de Soleá por Bulerías, una Bulería, una Malagueña, un cante por Levante… Pero claro, quería contar una historia y dejarlo plasmado y eso ha tenido mucho trabajo. Lo más difícil no ha sido cantarlo, llevo haciéndolo desde pequeña y para mi es muy fácil. Lo complicado era buscarle el color al disco para que fuera una cosa personal y bonita.

En alguna ocasión ha mencionado que el título del disco pertenece a una novela del autor François-René de Chateaubriand, ¿cómo llegó a usted? Porque realmente le viene como anillo al dedo.

Me encontraba buscándole un nombre al álbum, porque todos los que describen a Granada están ya muy vistos. Quería un disco de flamenco que llamase también la atención por el título y buscando documentación por Internet vi el nombre. Pensé que podía ser muy bonito porque el significado que tiene es que todo el que va a verla, tiene que volver a visitarla. En el proceso de mezclar el disco y cuando lo escucharon las personas de mi círculo, decían que este no era de escucharlo y dejarlo, sino que requería hacerlo varias veces para apreciar los detalles, al igual que pasa con las películas. Tenía apuntadas algunas referencias para ponerle un título y finalmente fue el que más me encajó.

Al tratarse de un disco tan variopinto, ¿cómo seleccionó a los artistas que quería que le acompañaran?

Todos los artistas que hay en el disco han colaborado en el proceso y eso es algo que agradezco mucho. Además, son pedazo de músicos y claro, no voy a poner al que toca super bien por Tangos a interpretar una Granaína. Que sí, se puede hacer. Pero hay unos guitarristas que destacan por sus cualidades y a los que yo he querido poner precisamente por eso. Por ejemplo, en los Tangos Paco Cortés me encanta, es una pasada. Y tocando por Granaínas también, pero en ese caso veía mejor al maestro Ochando porque tiene una limpieza y una forma de armonizar ese cante que lo engrandece. Por ejemplo, la Temporera es una cosa virtual, como digo yo, porque hay un montón de mezclas y decidí contar con Miguel Ángel Cortés porque está muy preparado tanto en flamenco, como en otros estilos. Luego hay unos Fandangos maravillosos que hacen los niños de Granada: Martinete y Antonio de la Luz, que tienen el estudio de los guitarristas antiguos del Sacromonte y tienen unas falsetas que yo quería meter. También está David Caro, un guitarrista muy completo, joven, con muchas ganas y que se ha volcado en el disco. Tiene fuerza y tiene sensibilidad, que para mí es muy importante una guitarra completa. Y hay muchísima gente que me gustaría que hubiera grabado, pero por las fechas y los traslados no pudimos coincidir. Aunque ya lo haremos más adelante. Pero por eso es tan elaborado el disco, todo tiene sus destalles y está pensado.

¿Se ha planteado realizar una gira a nivel nacional?

Sí, para el año que viene estamos preparando algo importante. Trabajo con otra gente con la que estoy saliendo fuera a actuar y como llevo siempre mis discos, se los pongo, y este les está encantando. Están interesados en que pueda trabajar en otras zonas y en esos festivales grandes que hay fuera. Pero tenemos que prepararlo bien. Y claro, estamos con esto y yo ya estoy pensando en el próximo disco.

Para terminar ¿a quién le gustaría dedicarle este trabajo?

Hay muchas personas a quienes se lo tengo que dedicar. Prácticamente todos los que han pasado, para bien o para mal, por mi vida me han hecho un favor a la hora de grabar el disco. Así que a todos ellos y en especial a mi familia.