La Alhambra acogerá la gran foto de familia de la Comunidad Política Europea en la Cumbre de Granada

Parecía evidente, pero distintas informaciones contradictorias en los últimos días de fuentes oficiales habían sembrado la duda. La Alhambra será finalmente el escenario en el que se realizará la gran foto de familia de los 47 jefes de estado o de gobierno que tomarán partido en la Cumbre de la Comunidad Política Europea el jueves 5 de octubre. Un día después, el viernes 6, los disparadores de las cámaras sonarán en el Palacio de Congresos, donde se fotografiarán los 27 líderes de países miembros de la UE en el Consejo Europeo.

Así lo han confirmado fuentes de Moncloa. Dichas fuentes especifican que no habrá una sola, sino varias fotos. Sin embargo, la que va a reunir a una cantidad mayor de mandatarios se producirá, como no podía ser de otra manera, en el recinto monumental. No queda confirmado el lugar, aunque todo parece indicar que será en el Patio de los Leones. El cómo meter allí a tanta gente y encuadrar bien el plano será ya otro cantar.

De esta forma, se mantiene la tradición de enmarcar la gran foto de la comunidad política del continente en un gran palacio o fortaleza, tal y como ya sucedió en las dos reuniones de esta índole celebradas hasta el momento. La primera en el Castillo de Praga, en República Checa, y la segunda en el Castillo de Mimi, en Moldavia, durante el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023, respectivamente.

Ese mismo ceremonial se presume que se respetará también en la reunión que suceda a la de Granada, que se producirá en un lugar por determinar del Reino Unido, país que ya ha confirmado que acogerá la próxima Cumbre de la Comunidad Política Europea, quien sabe si con el llamado ‘Regrexit’ ya en la agenda.

La foto con Las Meninas, el precedente

Reunir en torno a Las Meninas a los líderes de la OTAN, para hacer la foto de familia de la cumbre atlántica que acogió España en 2022, fue una de las claves del éxito de ese encuentro que permitió a Pedro Sánchez recibir elogios incluso del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Repetir una postal similar fue probablemente también la gran motivación del ahora presidente del Gobierno en funciones para escoger Granada como escenario de las dos grandes reuniones que albergará España en el marco de la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Las dudas sobre si la gran instantánea se realizaría en la Alhambra habían surgido, sin embargo, luego del mutismo con la agenda que los líderes europeos seguirían en Granada y, sobre todo, tras sobreentenderse el Palacio de Congresos como escenario principal a medida que se iban conociendo nuevos detalles. Sea como fuere, el caso es que la Alhambra acogerá la foto de la Cumbre de la Comunidad Política Europea y el Palacio de Congresos la del Consejo Europeo.