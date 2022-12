Estos son algunos de los problemas que trata la blefaroplastia

¿Sabes lo qué es la blefaroplastia? es un tipo de cirugía muy sencilla que extirpa el exceso de piel y grasa de los párpados. Esta caída de los párpados no afecta solo a nivel estético, sino que puede perjudicar la visión periférica, reduciendo la visión lateral, superior y externa.

Para todos estos problemas el mejor tratamiento es una blefaroplastia, que consigue devolver la juventud a los ojos, sin que queden marcas o cicatrices de la cirugía. Los resultados son excelentes y su duración es en algunos casos por un tiempo limitado y en otros toda la vida, ya que depende de la genética del paciente, su estilo de vida, etc. Si tienes algunas dudas sobre cómo se lleva a cabo esta operación estética vamos a explicártelo a continuación.

¿En qué consiste una blefaroplastia?

Antes de realizar una blefaroplastia hay que hacer una evaluación de la salud del paciente, por lo que el doctor hará una serie de preguntas sobre el estado de salud, cirugías previas, consumo de medicamentos, hábitos alimenticios y cualquier otro asunto que sea relevante para la operación (tabaco, alcohol, etc.). También es necesario que se haga un examen físico para comprobar si es el tratamiento más idoneo para el problema, se realizará una prueba de visión, fotografías de los párpados y una serie de indicaciones para el pre y post operatorio.

La blefaroplastia no requiere de ingreso, ya que se hace de forma ambulatoria, aunque si se administran sedantes para relajar al paciente y anestesia local. En la operación, el cirujano hará una incisión a lo largo del pliegue del párpado superior, quita el exceso de piel, grasa y músculo y finaliza cerrando el corte. En el párpado inferior se realiza un corte debajo de la linea de pestañas y procede a retirar el exceso de piel, músculo y grasa.

Una vez finalizada la operación, que suele durar entre una y dos horas, es necesario pasar un tiempo recuperándose, siempre con atención medica para que vigilen que todo marcha bien. Si no hay ninguna complicación el paciente podrá marcharse a casa ese mismo día y seguir recuperándose en casa.

Como con cualquier otra cirugía, es lógico tener algunas molestias como ojos llorosos, fotosensibilidad, hinchazón, hematomas. dolores y visión doble, pero para aliviarlas un poco se pueden usar compresas frías, gafas de sol, dormir con la cabeza más elevada. También es necesario tomar una serie de precauciones como no hacer deporte, no fumar, no frotarse los ojos o maquillarlos, no usar lentillas ni tomar medicamentos que aumenten el sangrado.

Beneficios de la blefaropastia

Con el envejecimiento, algunas personas experimentan que la piel de los parpados se estira demasiado y que los músculos que lo sostienen pierden fuerza, lo que conlleva que se acumule grasa tanto arriba como debajo de los párpados. Esto repercute en una mayor flacidez de las cejas, caída de los párpados superiores y bolsas en los inferiores. Gracias a la blefaroplastia se eliminan esos problemas y las personas que se la realizan recuperan su capacidad de visión y su autoestima.