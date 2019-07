De ruta por las calles más estrechas de Granada

Que Granada no tiene fama por sus anchas calles ya se conoce, pero lo de las siguientes calles podría servir para el Libro Guinness de los Récords de las calles más estrechas. La ciudad antigua cuenta con un recorrido de vías no aptas para personas con claustrofobia.

Algunas de estas angostas calles (ojo, no se incluyen todas), se centran sobre todo en el barrio del Realejo y en el Albaicín. Olvídense de intentar pasar en grupo o tan siquiera agarrado del brazo de otra persona; en esta ocasión toca usar la fila india o en alguno de los casos acudir a la ‘técnica del cangrejo’: ir de lado.

Álvarez de Castro da comienzo a este recorrido por los estrechamientos de Granada. Se trata de una de las calles más céntricas de Granada, en uno de los callejones de Escudo del Carmen, en la zona que se conoce como La Manigua, próxima a la calle San Matías Cuenta con tan solo 92 centímetros, o cuatro pies de una talla 35. Paralelamente se encuentra también la calle Jazmín, que en estos momentos no se encuentra abierta al público por obras.

Otra de estas comprimidas zonas sería Imprenta, que, aunque pudiera parecer una gran calle al principio, se encuentra un estrechamiento muy pronunciado al subir unas escaleras, tal es este ceñimiento que pasa a medir tan solo 46 centímetros. Para comprobar si lo que se dice es cierto y para mayores señas, Imprenta es una de las salidas del Albaicín bajo a Plaza Nueva.

Cementerio de Santa Escolástica tampoco se queda atrás en cuanto a pocos centímetros se trata, 69 centímetros para unas escaleras empinadas que es mejor pasar con unas buenas zapatillas. Se sitúa en la parte alta del barrio del Realejo y su nombre indica la situación del desaparecido cementerio de la parroquia de Santa Escolástica.

Entre las más holgadas, pero sin pasarse, se encuentra la calle Beso con 120 centímetros, decir esta medida hace soltar un poco más la barriga. Se encuentra en la entrada del Albaicín. Este nombre, además tiene la historia más romántica de la ciudad.

Con 126 centímetros encontramos la más ancha, entre lo que su poca amplitud permite, se trata de la Cuesta de Granados, que al encontrarse en pleno barrio del Albaicín no se puede más que esperar que ponerse delante de una escalinata no muy empinada, eso si, con un empedrado no apto para calzado con poca suela.

Cuenta la leyenda, que en la casa que hace esquina con esa calle, vivía un matrimonio con su preciosa hija, una muchacha a la que todo el vecindario adoraba. Un día su madre fue a despertarla cuando se la encontró inerte en su cama. En su velatorio, justo antes de cerrar el ataúd su madre le dio un beso y la muchacha resucitó.

Se piensa que le amor de la madre resucitó a la chica, y es por ello que la calle recibió ese nombre.

Entre las encrucijadas de Calle Elvira, se halla la Hoda de San Andrés, sin tanta historia como la anterior, cuenta con 100 centímetros. En esta red de calles se encuentra también la Ruedas Bolas con 103 centímetros y una escalinata para poder atravesarla.

Por ordenar un poco y hacer un ranking de las calles más estrechas de Granada, aquí tienen el Top de GranadaDigital:

Empezando por la más ancha, el Top 5 lo ocupa la Calle Ruedas Bolas con 103 centímetros. Con el puesto número 4 se encuentra Honda de San Andrés y sus 100 centímetros. Entrando ya en pódium con el tercer puesto se sitúa la Calle Álvarez de Castro con 92 centímetro, seguido de la Calle Cementerio de Santa Escolástica con 69 centímetros y por último, encabezando la lista, Imprenta con 46 centímetros.