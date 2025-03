Alfacar y Gójar se unen a las alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones

Gójar y Alfacar se han unido a la lista de municipios que han presentado alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital. El primero de los municipios subraya que el proyecto "presenta defectos de procedimiento y amenaza la realidad del Área Metropolitana", así como que el plan "vulnera el marco normativo". El segundo "denuncia la falta de consenso en la implantación" de este espacio.

El Ayuntamiento de Gójar ha presentado alegaciones al considerar que el procedimiento seguido para su delimitación presenta defectos que vulneran el marco normativo vigente e ignora la realidad del área metropolitana, y ha pedido que se rectifique para que la movilidad sea sostenible y no perjudique a las y los vecinos, tal y como ha informado en una nota de prensa.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Gójar exige que el Ayuntamiento de Granada rectifique su plan de ZBE y lo someta a un proceso de revisión que garantice una planificación conjunta con los municipios del área metropolitana, asegurando así una movilidad más sostenible y eficiente que no perjudique a los vecinos y vecinas del entorno.

Así, ha señalado que la delimitación de la ZBE debe garantizar la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático y la protección de la salud de la ciudadanía. Sin embargo, destaca, el Ayuntamiento de Granada ha desarrollado el plan sin la planificación adecuada y sin la coordinación con el municipio de Gójár.

“Granada no puede abordar la delimitación de su ZBE de forma aislada, sin tener en cuenta la estructura urbana, la orografía y la vinculación económica y social de nuestro pueblo con la capital. Se trata de una decisión que afecta a numerosos vecinos y vecinas que necesitan una movilidad estructurada y, a partir de ahora, sufrirán restricciones cuando quieren acceder con sus vehículos a la capital a realizar gestiones o acceder a servicios como el sanitario”, ha indicado el alcalde, Joaquín Prieto.

Discriminación según origen

En las alegaciones, aprobadas en pleno este jueves 27 de febrero, el Consistorio ha advertido que el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento de Granada no ha cumplido con los requisitos exigidos por la normativa y recuerda que la normativa establece la obligación de elaborar y aprobar un proyecto de ZBE con medidas concretas para la reducción de emisiones de CO2.

“El proyecto de ZBE debe contemplar los requerimientos en materia de calidad del aire, cambio climático, movilidad sostenible y eficiencia energética, además de diseñar un modelo de comunicaciones y servicios básicos que tenga en cuenta la realidad metropolitana, algo que no se ha hecho puesto que no se contemplan alternativas y fomento del transporte público, zonas verdes, aparcamiento de borde, etc”, ha lamentado Prieto.

De igual forma, el Ayuntamiento ha considerado que este proyecto discriminará a los vehículos según su origen e incumple el Plan metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta que establece que hay que potenciar el transporte público. Un contexto en el que, precisamente, se señala que la línea interurbana 171 que une Gójar con la capital es la segunda con mayor demanda diaria de usuarios con 1.710 pasajeros y la segunda con trasbordos más repetidos.

Por todo ello, y ante la ausencia de un informe que determine el impacto que tendrá este proyecto en el acceso a servicios públicos, el Ayuntamiento ha pedido al Ayuntamiento de Granada una rectificación y una planificación conjunta con los municipios del área metropolitana para que no haya ciudadanos de primera ni de segunda dependiendo de dónde vivan.

Alfacar reitera su preocupación

El Ayuntamiento de Alfacar, por su parte, ha reiterado su preocupación ante la implantación de la ZBE en la ciudad de Granada. En su momento, el Consistorio presentó una moción solicitando un proceso dialogado y trasladó su petición al Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, esta moción no fue tenida en cuenta, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Alfacar a presentar alegaciones en tiempo y forma.

En dichas alegaciones, se solicita que la implantación de la ZBE se realice de manera consensuada, gradual y con alternativas viables de transporte público y aparcamiento. El consistorio considera que esta medida debe garantizar una movilidad sostenible sin perjudicar a los ciudadanos de los municipios del Área Metropolitana.

El equipo de Gobierno de Alfacar subraya que las restricciones impuestas pueden dificultar el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación y la actividad económica, por lo que han solicitado que se adopten soluciones adecuadas para minimizar los impactos negativos en la ciudadanía.

Entre las principales demandas del Ayuntamiento de Alfacar se encuentran:

Una planificación conjunta entre los municipios del área metropolitana para evitar perjuicios desproporcionados.

Excepciones claras que permitan el acceso sin restricciones a los hospitales Virgen de las Nieves y de Traumatología, así como a otros centros sanitarios privados.

Un procedimiento accesible y sin trabas burocráticas para que los ciudadanos puedan justificar su entrada a la ciudad por motivos de salud.

Medidas que protejan a los trabajadores autónomos y empresarios, evitando que su actividad se vea afectada por restricciones injustificadas.

Un estudio medioambiental independiente, preferiblemente realizado por la Universidad de Granada, para evaluar el impacto real de la medida en la contaminación y en la movilidad del área metropolitana.

La alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha manifestado su preocupación por la falta de diálogo en la implantación de la medida: "No estamos en contra de una movilidad más sostenible, pero no podemos aceptar que se impongan restricciones sin contar con los municipios afectados. Es imprescindible un enfoque coordinado para garantizar que no se perjudique a nuestros vecinos".

Además, ha añadido: "Nos preocupa especialmente el impacto en la ciudadanía que necesita acceder a Granada por motivos de salud, trabajo o educación. Sin alternativas viables de transporte público ni criterios claros de acceso, se están generando desigualdades que afectan directamente a la vida cotidiana de nuestros vecinos".

El Ayuntamiento de Alfacar espera que estas alegaciones sean tenidas en cuenta y reitera su compromiso con una movilidad sostenible que no genere desigualdades ni perjuicios desproporcionados para los ciudadanos del área metropolitana.

También te puede interesar: