Alexia Putellas, primera española en lograr el Balón de Oro de fútbol femenino

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquistado este lunes el Balón de Oro 2021 en categoría femenina, el primero para una futbolista española, en la gala organizada por la revista France Football en el teatro Châtelet de París.

La capitana blaugrana, de 27 años, personifica así el enorme crecimiento en los últimos años del fútbol español -que ha contado con cuatro candidatas entre las 20 finalistas- y del Barça en particular, después de un año en el que las culés conquistaron el triplete: Liga, Copa de la Reina y 'Champions.

"Estoy muy emocionada, es un momento muy especial. También es muy especial tener aquí a mis compañeras; quiero agradecérselo a todas las compañeras con las que he coincidido a lo largo de mi carrera, en especial a las que tengo actualmente. Este es un premio individual, pero es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así", indicó tras recibir el galardón.

"A todos los entrenadores que han creído en mí, muchas gracias también. A la afición, que me hace sentir muy feliz. Al club, es un privilegio estar representando al Barça en esta gala. A mi familia y a todos mis amigos, os quiero mucho", dijo. "Quiero dedicar este premio a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí, que es por quien hago todo. Espero que estés muy orgulloso de tu hija, esto es para ti, papá", concluyó.

Así, 'La Reina,' como la llaman sus compañeras, releva en el trono del fútbol mundial a la estadounidense Megan Rapinoe, ganadora del galardón en 2019 y que despide un reinado de dos años, después de que los premios se suspendiesen en 2020 por la pandemia de coronavirus.

🙌🇪🇸¡¡ESTO ES HISTORIA DE ESPAÑA!! 🇪🇸🙌 💥 ALEXIA PUTELLAS SE CONVIERTE EN LA MEJOR JUGADORA DEL PLANETA. ❤️ No podemos estar más felices y orgullosos de ti, @alexiaputellas.pic.twitter.com/HfRRTCmVuU#BallonDor #JugarLucharYGanar — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) November 29, 2021

La de Mollet del Vallès se ha subido al podio como principal representante de las culés entre las nominadas, entre las que se encontraban también las españolas Jenni Hermoso, Irene Paredes y Sandra Paños y la neerlandesa Lieke Martens.

También estaban entre las 20 finalistas las francesas Kadidiatou Diani (PSG), Wendie Renard (Olympique de Lyon) y Marie-Antoinette Katoto (PSG); las inglesas Fran Kirby (Chelsea) y Ellen White (Manchester City), la chilena Christiane Endler (PSG-Olympique de Lyon), las canadienses Christine Sinclair (Thorns FC), Ashley Lawrence (PSG), Jessie Fleming (Chelsea) y Samantha Mewis (North Carolina Courage), la holandesa Viviane Miedema (Arsenal), las danesas Pernille Harder (Chelsea) y Stina Blackstenius (Häcken), la sueca Magdalena Eriksson (Chelsea) y la australiana Sam Kerr (Chelsea).

Pedri se lleva el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven

El internacional español y delantero del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' ha alzado este lunes el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21, durante la gala del Balón de Oro, que organiza la revista France Football en el teatro Châtelet de París.

"Hace poco cumplí 19 años, y la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de grandes futbolistas del mundo. Quiero agradecérselo al Barça, a la gente que me ha apoyado día a día, a los entrenadores y a los capitanes, que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo -Messi-; gracias por todo lo que me ayudaste", señaló tras recoger el premio.

Además, agradeció el trofeo a su "familia". "Son los que están día a día apoyándome y dándome consejos; se lo merecen", dijo, sin olvidarse de los afectados por el volcán de La Palma. "Quiero dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo está pasando mal. Todo el apoyo que les demos es bienvenido", indicó.

De esta manera, el centrocampista canario recibe su reconocimiento tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa con España y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, además de la Copa del Rey vestido de azulgrana.

También estaban nominados Mason Greenwood, Bukayo Saka, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna y Nuno Mendes.

Pedri completó su doble nominación con un vigésimo cuarto puesto en la general del Balón de Oro entre los 30 nominados, siendo el español mejor clasificado por delante del delantero del Villarreal Gerard Moreno, que terminó vigésimo sexto -empatado con el jugador del Inter Nicolò Barella y el del Manchester City Ruben Dias- y del defensa del Chelsea César Azpilicueta, vigésimo noveno junto al croata del Real Madrid Luka Modric.