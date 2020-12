Alex Murphy: “Cada jugador es importante para formar el puzle”

Alex Murphy (Wakefield, Estado Unidos) está siendo uno de los hombres importantes este curso del Covirán Granada. El estadounidense, internacional con Finlandia, ha marcado con su explosividad el ataque del cuadro rojinegro. Con una muñeca envidiable y la altura suficiente para actuar de ala-pívot, este ‘tres y medio’ ha vuelto locas a las defensas rivales con su versatilidad.

Murphy participó el año pasado en el ascenso de Delteco GBC y este curso espera poder logar lo mismo con el Fundación, aunque reconoce que la situación está siendo complicada por la pandemia y las lesiones. Aun así, destaca el valor del equipo y la versatilidad que tienen sus compañeros a la hora de adaptarse a todas las situaciones.

¿Cómo se está sintiendo en su primera temporada en el Palacio de los Deportes?

Me siento bien en Granada. Está siendo un año extraño, por supuesto, con todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Estoy feliz por poder jugar y competir y muy agradecido por poder seguir haciéndolo.

Segunda temporada en LEB Oro, ¿está encontrando muchas diferencias respecto al año pasado?

Son diferentes equipos y situaciones. Estoy muy cómodo ahora mismo, aunque también lo estuve el año pasado. Me gusta mucho hacia dónde está yendo el equipo ahora mismo, creo que vamos en la dirección correcta. Aún queda mucha temporada por delante, cuatro o cinco meses es mucho tiempo. Tenemos que seguir mejorando día a día. Si hacemos eso, el resto vendrá solo.

¿Cómo están afectando las lesiones al ánimo de la plantilla?

Está siendo duro. Las lesiones siempre fastidian. Nunca quieres pasar por ellas ni que tus compañeros las sufran, es molesto no poder jugar y también lastran al equipo. Todo el mundo es clave para el equipo, cada pieza es importante para completar el puzle. Cuando pierdes algunos compañeros, como el último partido, es duro. Pero hemos hecho un trabajo bastante bueno. El resto de compañeros hemos dado un paso adelante y eso es lo que tenemos que hacer. Este descanso nos ha venido bien y el cuerpo se siente un poco mejor ahora. Esperemos poder tener a todos de vuelta cuanto antes para poder enfrentar esta parte final de la temporada.

A pesar de las lesiones, el equipo consiguió ganar en Huesca ante un rival muy complicado.

Es difícil entrenar sin todos los compañeros. Estamos en un momento, sin Christian ni Lluís, en el que intentamos entrenar las cosas como un equipo. Todo el mundo ha hecho un buen trabajo y ha salido al paso. Una de las cosas buenas del equipos es que tenemos muchos jugadores que pueden hacer trabajos muy diferentes. Cualquier partido que les toque salir, siempre puedes confiar en que hagan la mejor jugada para ayudarnos a ganar.

¿Cuál cree que ha sido el problema en el tiro de tres en los últimos partidos?

No creo que hubiera ningún problema. Es el baloncesto en sí. Hay partidos en los que anotarás los tiros y otros en los que no. Tenemos muchos buenos tiradores en el equipo, jugadores que trabajan mucho a lo largo de la semana. Lo importante es mantener la confianza. Solo por dos partidos no hay que pensar que está todo acabado y cambiar la mentalidad. Solo hay que continuar con lo que se está haciendo, seguir trabajando cada día y los tiros terminarán entrando, seguro.

Almansa visita el Palacio tras el año nuevo, ¿cómo enfoca estos partidos?

Los siguientes partidos ya contra equipos contra los que ya hemos jugado. En algunos puntos será más sencillo porque ya conocemos su forma de trabajar, pero en el lado contrario ellos también conocen nuestras fortalezas. Tenemos que estar preparados mentalmente, estudiarlos bien y aprendernos bien el plan de partido. Tenemos que jugar duro y aumentar la defensa. Sabemos que serán partidos complicados, pero estaremos listos para ganar estos partidos.

¿Qué le pide al nuevo año?

A 2021 solo el pido que sea un poquito mejor que 2020. Este ha sido el peor año, así que solo nos queda mantener la cabeza alta y seguir trabajando para mejorar y ganar los partidos.