Álex Collado: "Sentí que volví a la infancia con mi debut en Los Cármenes"

El nuevo futbolista del Granada CF, Álex Collado, ha sido presentado este miércoles por la tarde ante los medios de comunicación de manera telemática por la actual situación sanitaria. El jugador, procedente del FC Barcelona, ha podido entrenar desde hace semanas con sus compañeros de equipo, aunque su fichaje no se hizo oficial hasta el pasado viernes, un día antes de la visita del conjunto azulgrana a tierras granadinas.

¿Cómo ha vivido el mes?: "Estoy muy contento con mi familia, lo hemos vivido muy tranquilos".

Posición en la que se siente más cómodo: "Me siento más cómodo en el extremo derecho para poder llevar la pelota hacia dentro con mi pierna hábil".

¿Por qué los jóvenes eligen al Granada?: "Ya hubo interés en pretemporada. Hablé con ellos y no se dió. Ahora he podido venir y doy las gracias al míster y a Boada. Lo más importante para el jugador es que transmitan la confianza que me han transmitido".

Sensaciones: "Muy feliz por cómo me han recibido todos. Equipo, staff y afición. Me han hecho la convivencia más fácil. He tenido la oportunidad de entrenar ya y es un buen grupo".

Meses en el FC Barcelona: "Una situación que no se la deseo a ningún futbolista. Ha sido muy complicado. Un jugador lo que desea es llegar al fin de semana y demostrar su rendimiento. He trabajado más que nunca. Ahora estoy muy feliz de estar aquí, con ganas de demostrar todo mi potencial".

Recibimiento: "Es increíble como te reciben. Estuvo de 10, como la mayoría de partidos. Eso te ayuda a dar un plus".

Robert Moreno: "Buen trato, es muy buena persona. Vine aquí en gran parte por él. Me llamó al principio cuando estuve a punto de irme al Brujas. Tuvimos una conversación de lo que él buscaba, ahora ya lo importante es que estoy aquí".

Granada CF: "Nunca había salido del Barcelona. Lo que más me ha sorprendido es la cercanía que tienen todos. Jugadores, trabajores, cuerpo técnico. Se agradece muchísimo".

Primeros minutos: "Es extraño, juegas contra el equipo en el que has estado toda tu vida. Volví a la infancia, agradezco todo por llegar a ese momento. Hablé con Monchu, me dijo que estaba muy contento".

¿Qué puede aportar al equipo?: "Personalidad, trabajo. En el campo suelo jugar entre líneas y suelo tener buen golpeo".

El Granada no cierra la puerta al mercado

En pleno mercado invernal, el Granada CF tiene abiertos frentes sobre los que trabajar. Las salidas amenazan también al entorno de la plantilla, como la del central Luis Abram, que ha sonado con fuerza en las últimas horas para reforzar al América. Sobre el mercado, el director deportivo, Pep Boada, no ha ofrecido pistas al respecto.

"Es un mercado continuo. Tenemos que estar atentos a todas las situaciones que se puedan generar y cualquier circunstancia que creamos que nos pueda aportar cosas diferentes. Seguimos en la línea de focalizar en lo que es nuestro fútbol base. Se ha renovado a Torrente y a Pepe y estamos viendo qué nos puede aportar la casa. En los próximos días habrá renovaciones también en el Recreativo", ha asegurado el director deportivo.