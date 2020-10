Alerta cultural

El pasado día 17 de septiembre en 25 ciudades españolas se realizaron concentraciones y manifestaciones convocadas por profesionales del sector del espectáculo y los eventos que con el nombre de ‘Alerta Roja’ salieron a la calle reclamando que se considere la cultura un sector estratégico para la recuperación económica tal como se ha hecho en Francia y Alemania.

La situación de la cultura, de sus profesionales, de la industria cultural, para entender de que estamos hablando, se trata de más de 700.000 familias, del 3,2% del producto interior bruto de nuestro país, es dramática, pero sería faltar a la verdad atribuir su debilidad a la crisis sanitaria y sus consecuencias. El problema de la cultura en nuestro país viene de largo, es estructural y no puede atribuirse a esta crisis; falta de planificación , de compromiso político, de dotación presupuestaria son algunos de los males endémicos que viene arrastrando la cultura entendida en su dimensión de industria y también , aspecto no menos importante, en su vertiente de servicio público y como consecuencia de ello, la necesidad del impulso de las administraciones públicas, de todas y la colaboración con la iniciativa privada. La crisis del 2008 y su largo recorrido vino a empeorar la situación y en estos momentos la actual crisis sanitaria no ha hecho más que dañar aún más a la muy debilitada situación del sector cultural.

Están ocurriendo cosas, hay una movilización por parte de los profesionales afectados, no sólo artistas, múltiples profesiones y oficios relacionados con la cultura que vienen soportando unas condiciones de trabajo precarias, casi históricamente, todos reclaman lo que desde hace tiempo deberían tener: que se considere la cultura un sector estratégico para la recuperación económica y que se declare bien esencial , como la sanidad o la educación , tal como lo han hecho en otros países de nuestro entorno.

La semana pasada en el Senado se consiguió la unanimidad de todos los grupos políticos para una Declaración Institucional trasladando al Consejo de Ministros que declare esencial la cultura para que tenga un destacado papel en la recuperación del país de los efectos de la pandemia.

El Ministro de Cultura se reunió hace dos días con representantes de ‘Alerta Roja’, hay una agenda de trabajo para buscar soluciones y ponerlas en marcha para resolver la grave crisis del sector involucrando a los distintos Ministerios relacionados buscando soluciones transversales, a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias. Hay un compromiso para revisar el Estatuto del Artista ampliándolo a otras profesiones culturales, se va a prestar apoyo para el acceso a las ayudas europeas, en fin es el comienzo de un trabajo que hay que hacer para situar en el lugar que le corresponde a la cultura por respeto colectivo como sociedad y por la dignidad de los creadores y de todos los agentes culturales. Nos va mucho en ello, no hay nada que nos haga más humanos que el disfrute de la música, del teatro, de la literatura, de la pintura… y además el arte, el patrimonio el talento son una fuente de actividad económica, de riqueza.

También se ha conocido una buena noticia cultural en el ámbito europeo, la Presidenta de la Comisión Europea, la Sra. Von der Leyen, ha anunciado la creación de una nueva Bauhaus, en homenaje a la Escuela de diseño alemana fundada por el arquitecto Walter Gropius en 1919, diciendo que su objetivo será impulsar un movimiento cultural y sostenible en los países de la Unión Europea, se vinculará a los fondos NextGeneration que como sabemos contemplan una inversión de 750 millones de euros para la superación de la crisis post COVID.

Todo ello parece estar indicando que se están accionando mecanismos para la recuperación de la cultura, se echan de menos actuaciones por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, que son actores imprescindibles en nuestro entorno.