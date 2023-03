Al menos unos 20 alcaldes de la provincia no se presentarán a las próximas elecciones municipales

La mayoría de alcaldes de la provincia de Granada volverán a encabezar las listas de sus propios partidos en sus municipios, si bien al menos alrededor de una veintena no concurrirá a las próximas elecciones locales del 28 de mayo y, por tanto, no optarán a su reelección. Por otro lado, el regidor de Huéscar, Ramón Martínez, aunque sí se presentará, lo hará con una candidatura independiente y no con la de Ciudadanos con la que participó en los comicios de 2019.

Partiendo de que son procesos en los que aún podría haber cambios, pues, de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el 19 de abril se abre el plazo de presentación de candidaturas ante las juntas electorales de zona y el 24 se cierra, en la provincia de Granada, que tiene 174 municipios, hay por el momento al menos 19 alcaldes que no optarán a la reelección.

Son los de Albondón, Almegíjar, Atarfe, Campotéjar, Chauchina, Cijuela, Colomera, Cúllar, Fonelas, Guadahortuna, Jayena, La Peza, Lanteira, Lobras, Lújar, Nigüelas, Pinos Puente, Salobreña y Villanueva de las Torres, según las fuentes consultadas por Europa Press en las principales fuerzas políticas con alcaldes en la provincia de Granada.

El PSOE, que gobierna en la mayoría de municipios de la provincia, concretamente en 102, y aún tiene por cerrar candidaturas para ayuntamientos de localidades de menos de 20.000 habitantes, tiene previsto cambiar de candidatos, según las fuentes consultadas esta semana en el partido, en un total de 15, entre ellos en Atarfe, donde Yolanda Fernández sustituirá al regidor, Pedro Martínez, al objeto de "dar un nuevo impulso" al proyecto socialista, indicó en nota de prensa.

Otro ejemplo, también en el Área Metropolitana de Granada, es el de Jesús Fernández, que será el candidato del PSOE a la alcaldía de Chauchina para afianzar el liderazgo del municipio en la comarca de la Vega, señaló también en nota de prensa, en que tuvo palabras de recuerdo hacia Marina Martín, ex alcaldesa fallecida hace ahora un año, que fue sustituida por la actual regidora, Cristina González.

No serán candidatas socialistas el próximo 28M alcaldesas con destacadas trayectorias en el ámbito municipal en la provincia de Granada como son las de Nigüelas, Guadahortuna y Salobreña, Rita Rodríguez, Josefa Caballero y María Eugenia Rufino, respectivamente.

Desde el PP han indicado esta misma semana a Europa Press que no se presentará a alcalde el regidor de La Peza, Fernando Álvarez, que tomaba posesión en el inicio de la actual legislatura andaluza, cuando la exregidora, Celia Santiago, era designada delegada territorial de Agricultura de la Junta en Granada.

El candidato popular en este municipio de la comarca de Guadix será Álvaro Huertas Santiago. En Lújar, en la costa granadina, uno de los alcaldes históricos del PP Manuel Mariano González será sustituido en el número uno de la lista de esta formación por José Antonio González.

Por IU, el alcalde de Pinos Puente, en el Área Metropolitana Francisco José García (IU), no se presentará a la reelección en las elecciones del próximo mayo, un contexto en el que la asamblea local de la coalición de izquierdas votaba a principios de febrero por unanimidad a Iván Fernández como su nuevo candidato en este municipio del Área Metropolitana.

De IU, según ha confirmado Europa Press en fuentes de la coalición de izquierdas, tampoco repetirá Alonso Segura, alcalde de Cúllar, en la comarca de Baza, que será sustituido al frente de su candidatura por Juan Pedro Jiménez Burgos.

En Huéscar, también en el norte de la provincia, el regidor, Ramón Martínez, que se presentó por CS, encabezará una lista de independientes tras abandonar la formación naranja, que sí aspira a revalidar la alcaldía de Quéntar, con el regidor, Francisco Martín, al frente de su candidatura en este municipio de la Vega.