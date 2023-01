El alcalde de Loja se opone al trazado de la variante sur del AVE que "va a partir la sierra en dos"

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, ha mostrado este miércoles su oposición al trazado de la variante sur del AVE por la falda de la Sierra Gorda del municipio que le ha trasladado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por su afectación al medioambiente, dado que esta obra "va a partir la sierra en dos", y por entender que puede perjudicar al desarrollo del municipio, en tanto que provocará una división en su principal polígono industrial.

Desde el Ayuntamiento de Loja lamentan que la intervención conlleve unos "riesgos elevados con el único propósito de reducir en 10 minutos el trayecto entre Granada y Madrid" del AVE y censuran que el Gobierno central no haya atendido sus demandas para evitar "afectar al medioambiente y al desarrollo del municipio".

En el paraje de Los Pinos, punto muy concurrido para la práctica de turismo activo en la naturaleza, Camacho ha mostrado la infografía de trazado que refleja "cómo a la barrera de la A-92 se le sumaría, en cotas superiores, el trazado ferroviario". "Es una obra que va a partir la Sierra de Loja en dos", afirma el regidor en uno de los lugares que se verán más afectados y, aunque ha reconocido la voluntad del Gobierno para hablar con el ayuntamiento, recalca que "no se han tenido en cuenta ninguna de sus reivindicaciones".

Se ha preguntado así si es lógico "que se gasten más de 800 millones de euros, por diez minutos de Granada a Madrid, cuando el AVE ya llega a la capital y rompiendo la Sierra de Loja, el Polígono Manzanil II y proyectos empresariales".

"Sabemos que si el Gobierno quiere hacer la obra la hará", ha agregado convencido de que el ayuntamiento no tiene mecanismos para frenar la infraestructura y matiza no estar en contra del desarrollo de la capital pero entiende que no debe de ser "a costa de Loja".

Es por ello que pedirá, "paralelamente a la aprobación del proyecto", contemplar otros planes de inversión que mitiguen esos daños y "den una oportunidad de desarrollo al municipio", como planes de reforestación, turísticos, industriales y de recuperación del casco histórico de la ciudad.

Camacho ha tachado de "despilfarro inmenso" la inversión que se plantea y se ha mostrado sorprendido "con las urgencias" del Gobierno para su realización. En cuanto a su posición, aclara que posiblemente "esté en contra de la opinión de su propio partido, pero es antes lojeño que militante del PP" y espera que la oposición siga también esa línea.

"¿Cuántos trenes pararán en Loja al pasar el AVE a 300 kilómetros por hora?", ha agregado, vaticinando que serán pocos a tenor de que ahora, con menos velocidad de paso, tampoco se aumentan los trayectos.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo y diputado provincial, Joaquín Ordóñez, afirma que en vez de "enrocarnos en el no rotundo hay que pedir que esto repercuta en la ciudad" y ha enumerado las peticiones del gobierno lojeño, que se centran en ocho planes. El primero de ellos habla de un plan de industrialización del municipio, "que buscaría igualar el poder inversor que llega al extrarradio de la capital y mitigar la despoblación en el territorio del Poniente".

Concretamente, Ordóñez pide un puerto de mercancías, "con el que ya contaba Loja hasta la llegada del AVE", dentro del entorno de la A-92 y la vía del tren. También como medida industrial reclama la reestructuración de los viales del Polígono Manzanil II, para evitar que se vea afectado por el paso del AVE. "Haremos esa modificación de viales de acuerdo con las empresas y la cooperativa, que es la más afectada", afirma. En cuanto a inversiones directas, se pide contar con el conocido como 1,5% Cultural para recuperar el Casco Histórico de Loja y mejorar la potencialidad de monumentos como la Alcazaba.

"No queremos entrar en concurrencia competitiva en estos programas ya que la inversión del AVE es en Loja y vemos cómo ese dinero se va a otros territorios", comenta Ordóñez reclamando una inversión directa como recuerda se realizó en el Convento de Santa Clara. Otro de los planes que se pondrá sobre la mesa irá dirigido a potenciar el turismo del municipio, según ha agregado.