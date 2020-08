El alcalde de Guadix confirma un brote familiar con cuatro contagios

El cambio de criterio desde el jueves de la Junta de Andalucía a la hora de notificar los brotes -lo hará una vez por semana y no diariamente- no significa que la aparición de éstos se haya visto frenada. No en vano, el último se ha registrado en Guadix, tal y como ha confirmado el alcalde Jesús Lorente en el pleno extraordinario de este jueves, por lo que el Área Sanitaria Nordeste tendrá al menos dos en el siguiente parte autonómico: el de Puebla de Don Fadrique y el de la capital de la Accitania.

Lorente ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza en las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, ante la aparición del nuevo foco en la ciudad con cuatro positivos de una misma unidad familiar, tres de los cuales son residentes en Guadix y el restante en otra localidad.

Además, se ha producido un quinto positivo residente en otra localidad ajeno a este clúster, según ha informado el Ayuntamiento en un protocolo de prensa. Tal y como ha explicado el primer edil, las personas afectadas y su entorno están confinadas y se les está practicando las pertinentes pruebas PCR.

Jesús Lorente ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía pidiéndoles que cumplan con las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias, tales como utilizar siempre las mascarillas, mantener la distancia de seguridad, lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones, así como cumplir los periodos de cuarentena indicados.

De otro lado, los bomberos de Guadix continuaron este jueves con las tareas de desinfección de diferentes zonas de la ciudad centrando sus labores en las zonas de más tránsito de personas, tal y como ha informado esta mañana el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Valverde, que ha recordado que se tratan unas acciones que se están realizando de forma regular por todo Guadix.

“No podemos bajar la guardia ante el Covid-19, debemos seguir actuando para que la incidencia del virus en la ciudad sea la menor posible, algo que conseguiremos entre todos si respetamos las normas sanitarias tales como el uso de mascarilla obligatoria o mantener las distancias de seguridad interpersonales”, ha asegurado.