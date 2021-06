El alcalde niega que existan retrasos en la tramitación de los expedientes municipales

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha negado que exista un retraso en los expedientes municipales de áreas como Movilidad, Ocupación de la Vía Pública o Medio Ambiente. Así lo ha asegurado a los medios en relación a las informaciones publicadas días atrás.

Salvador se ha referido a este asunto tras escuchar las palabras de Juan Marín, quien ha reconocido que habrá que buscar “otras soluciones” si el primer edil no desencalla la situación actual. “Todo lo que se ha dicho ya se tenía que decir. Han estado callados dos años y ahora salen diciendo lo contrario”, ha explicado en relación a los concejales del PP que han abandonado el Gobierno municipal.

“No hay ni un solo expediente paralizado en las áreas de Movilidad u Ocupación de la Vía Pública. Tampoco un expediente atrasado en Medio Ambiente”, ha dicho especificado Salvador, quien ha hablado de “normalidad” en lo referente a las comisiones informativas o la agenda del Ayuntamiento. No así de la Junta de Gobierno: “Trabajando este equipo de Gobierno al máximo nivel ya decían que había parálisis. Pero este órgano ha tardado semanas en convocarse. La mayoría de las funciones las ha asumido el alcalde y las que no, no afectan a ningún tema urgente. Sosiego y tranquilidad”.

“Todo lo que se ha dicho ya se tenía que decir. Han estado callados dos años y ahora salen diciendo lo contrario. Y además lo ponen en condicional. Esto no suma ni a esta iniciativa ni al día a día de la ciudad. Que la ciudad funcione y que no se ponga en riesgo la reactivación. La gobernabilidad no se queda parada”, ha aclarado.