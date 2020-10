AJE Granada celebra la Asamblea General Ordinaria 2019-2020

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, celebró ayer 30 de septiembre en la Confederación Granadina de Empresarios, a las 18.30 h. en primera convocatoria y a las 19h. en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de AJE Granada. Primer evento presencial realizado después del confinamiento, con asistencia muy limitada y cumpliendo estrictamente la normativa vigente de medidas de seguridad.

La Junta directiva, ha hecho balance positivo del año 2019 destacando los eventos y acciones que han llevado a cabo para conseguirlo. Además de su mítica gala de verano, gala de navidad, comida de Corpus, premios AJE, etc que han atraído a más de 1.000 personas relevantes del mundo empresarial e institucional de la provincia granadina, han hecho especial hincapié en las Fuckup Nights, un evento rompedor e innovador en Granada para hablar de fracaso empresarial mediante ponentes de primer nivel como Josef Ajram o Jaime Alguersuari. Acciones de este tipo han conseguido acercar el fracaso a los emprendedores, normalizar y fomentar el aprendizaje en base a los desaciertos llegando a cubrir el aforo del teatro Caja Granada Fundación con más de 300 asistentes por edición realizada.

Sumados a estos grandes eventos, han realizado jornadas más reducidas e íntimas para los asociados, con el objetivo de estrechar relaciones entre ellos y sinergias mediante Cafés AJE, afterwork o grupos sectoriales.

Su actual presidente, José Antonio Martínez Amat, destacó el tiempo que lleva al frente de la asociación y lo que le queda de legislatura afirmando que “nos queda 1 año y medio de legislatura. 1 año y medio donde vamos a convivir con el covid-19 irremediablemente y como toda crisis, toca agudizar el ingenio. Así que, colegas, a dejarnos la piel por los nuestros”. Palabras de Jose Antonio Martínez.

Para ello, adelantan información sobre los nuevos proyectos que pondrán en marcha los próximos días, exclusivamente para asociados AJE. Proyectos centrados en hacer negocio incentivando las alianzas empresariales entre la pequeña y mediana empresa, en fomentar el crecimiento y consolidación de las jóvenes empresas para reducir los altos índices de mortalidad empresarial y en desarrollar el crecimiento empresarial de la provincia. Objetivos clave, que ahora más que nunca necesita el tejido empresarial en general.

Para ello arrancarán con The Sales Club AJE, un club clandestino y privado de negocios, donde se crearán oportunidades de negocio y generación de contactos sumado a eventos propios bajo este paraguas y con un proyecto de Consolidación empresarial “Consolida-t”, único y pionero en España donde las empresas recibirán un programa formativo de primer nivel, a medida de sus objetivos y necesidades, con el fin último de lograr cambios profundos en el negocio y las personas clave de este, ya que permitirá la participación de hasta cuatro personas de una misma empresa.

La asamblea ha concluido con una reflexión de su presidente “creo que hemos tenido suerte ya que esta crisis nos ha permitido (y va a permitir) poner en valor la asociación. Eso que tanto andábamos buscando de “por qué aje”. Ahora más que nunca es cuando sale a la luz la utilidad (o no) de lo que hacemos, la esencialidad (o no) de estar en aje y la justificación (o no) de cada € de la cuota que pagan nuestros asociados. Creo de verdad que estos meses duros de crisis del covid-19 AJE ha estado a la altura. Esta junta directiva ha estado a la altura y los resultados están ahí: el reconocimiento de los nuestros y, sobre todo, su compañía, pues prácticamente no hemos tenido bajas porque los nuestros han entendido que nos necesitan”. Palabras de Jose Antonio Martínez.