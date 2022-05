El entrenador del Granada, Aitor Karanka, continúa viendo el vaso "muy lleno". A pesar del agónico empate de su equipo contra el Celta de Vigo, el técnico rojiblanco considera que el punto es bueno "por cómo ha transcurrido el partido". "Seguimos dependiendo de nosotros. En una semana con tantas dificultades, ver este sacrificio por parte de todos es para ser optimistas. En otra situación normal, a un equipo y una afición que están viviendo esta temporada, en cuanto le meten el primer gol, hubiera perdido por dos o tres a cero", ejemplificó el vitoriano, que ve mejoras en su plantel. "Lo que no podemos perder es este compromiso, que estoy seguro de que no lo vamos a perder", sentenció.

En este mismo sentido, destacó la aportación de todos los efectivos que participaron en el encuentro. "De los que han empezado y de los que han salido durante el partido. En una situación así, es complicado. Jugadores como Max (Gonalons) o como Santi (Arias), que llevan tantos meses sin jugar, le han dado ese aire que le faltaba al equipo", sostuvo el entrenador del Granada, quien no escondió que habría preferido no darles minutos ni a sendos futbolistas ni a Darwin Machís, también tocado. "El equipo lo ha dado todo y ha mejorad, que es lo que a mí me interesa", concluyó.

"Hemos empezado bien. En el primer tiempo, no hemos tenido prácticamente problemas e, incluso, Luis Suárez ha tenido una clarísima. Me gustaría tener ese empuje, pero el equipo y los jugadores están como están. Muchas veces, no es tema de querer, sino de poder. Hoy pesaba jugar aquí, y se ha notado", ha analizado Karanka, quien matizó que "nunca" se siente "contento" cuando no gana. "Estoy satisfecho por el esfuerzo", aclaró, para agregar seguidamente que "se puede mejorar en confianza y en volver a tener ocasiones para meter". "Hemos tenido errores de precipitación. En eso es en lo que tenemos que mejorar, seguir trabajando en la Ciudad Deportiva", reconoció, aunque, bajo su punto de vista, el Granada estuvo "mejor que en el Wanda en cuanto a posición en el campo".

El preparador granadinista puntualizó que "el Celta, por calidad y estilo de juego, es un equipo que tendría que estar más arriba", argumento por el que dio más valor al empate. "Hay que luchar hasta el final", zanjó antes de abordar la visita a Son Moix la próxima semana. "Lo de Mallorca es un partido muy muy importante. Final, tampoco. No me gusta hablar de finales porque significa que, si pierdes, no tienes ninguna opción de nada", insistió. "Hoy era vital no tener ningún sancionado. El equipo sale reforzado, sobre todo, anímicamente, porque ve que lo que se está trabajando está saliendo. A los tres que estaban sancionados, podemos sumar a Gonalons y Arias, que yo creo que es importante", determinó.

"Pagamos la falta de efectividad"

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, expresó una insatisfacción totalmente antagónica. "Se te escapan dos puntos y yo quiero ganar. Habíamos preparado el partido para ganar", lamentó el técnico celeste, quien consideró que sus pupilos hicieron "todo para ganar". " Salvo la situación de Luis Suárez en el primer tiempo, no nos crearon situaciones. Defensivamente, me parece que hemos trabajado bien, pero pagamos la falta de efectividad", se encogió.