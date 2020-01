Airbag hace hoy un concierto especial para niños en Granada

Los malagueños Airbag ya están en carretera para presentarnos su nuevo disco ‘Cementerio indie’. Como regalo darán un concierto exclusivo para niños de hasta 12 años, el sábado 8, en la escuela de rock Gabba Hey. Tendrá aforo limitado y por invitación. La actuación será a las 13:00 horas

Airbag lleva más de 20 años tocando y cada vez tienen más éxito. Sin tropiezos. Siempre hacia arriba en una pendiente suave pero segura; vamos, lo que los ciclistas llaman un falso llano. No tienen ningún hit que destaque sobre las demás canciones. No son ni guapos ni feos. Son asquerosamente normales. Para colmo, a casi todas sus canciones les falta el estribillo. Al menos carecen de esa frase que luego lleva un (x4) para no tener que escribirla cuatro veces en las hojas donde vienen las letras.

Entonces… ¿Dónde está el ingrediente secreto de su éxito? En sus canciones, obviamente. Durante todos estos años han ido regalando a los fans temazos y temazos encapsulados en forma de elepés. Son las temidas bombas de racimo, que antes de llegar al suelo se abren y sueltan diez o doce bombas más pequeñas que multiplican su capacidad destructiva. Y si el artillero encargado de ensamblarlas es Carlos Hernández, la devastación es total.

Aunque el Tratado de Oslo prohíbe este tipo de bombas, Airbag ha vuelto a lanzar otra. Antes de soltarla desde su nuevo avión (Sonido Muchacho) han escrito el título con tiza en la carcasa: “Cementerio indie”. Cada uno que lo interprete como quiera, pero sin darle muchas vueltas, que luego pasa lo que pasa…