Agustín Ubal, una apuesta de futuro claramente acertada

A lo largo de la temporada 24/25, el planteamiento de plantilla del Covirán Granada ha sido sumamente criticado. La necesidad de incorporar a nuevos efectivos en el juego interior acaparó gran parte de las preguntas hacia Pablo Pin en cualquiera de sus intervenciones ante los medios de comunicación. La falta de centímetros era clara, por ello la insistencia en la prioridad y necesidad imperiosa de incorporar nuevos efectivos en el puesto de ‘5’. Sin embargo, pocas han sido las alusiones a los aciertos que la entidad rojinegra sí ha tenido en su planteamiento inicial de la campaña.

Entre los nombres que sin duda alguna han sorprendido se encuentra el de Agustín Ubal. El joven base llegó a Granada para aprovechar una nueva oportunidad en la ACB tras su descenso a Primera FEB con Palencia. Una apuesta de futuro que ha dado sus frutos. Si al principio del curso, cuando el Palacio de Deportes no recibió como debía al uruguayo tras la derrota ante Unicaja en la segunda jornada de la temporada, le hubiesen dicho a la afición rojinegra que meses después estarían pidiendo su continuidad para el próximo año, muchos no lo creerían.

Agustín Ubal ha pasado por una campaña en la que su protagonismo en la pista ha ido variando en función del rival y de las necesidades de su equipo. Con minutajes que pasaban de los 10-12 minutos a participaciones escasas de apenas cinco, el base ha ido consiguiendo a base de trabajo y de un carácter y una implicación en la pista incuestionables, y que sirvieron para ganarse poco a poco el cariño de su afición, un hueco en los planteamiento de Pablo Pin. Tanto, que ha logrado once titularidades, siendo las dos últimas ante Casademont Zaragoza y BAXI Manresa, precisamente, las dos últimas victorias de los rojinegros.

El uruguayo ha estado presente en los momentos más complicados del Covirán Granada en esta campaña 24/25. El primer paso adelante lo dio con la primera lesión de Sergi García. La ausencia del base titular rojinegro obligó a Ubal y Rousselle a hacerse cargo de la dirección del equipo. Un primer reto que el uruguayo tomó como su gran oportunidad y donde el equipo comenzó a comprobar que esa energía que mostraba sobre la pista iba a ser imprescindible más pronto que tarde.

Su mejor partido llegó acompañado del momento más cruel para cualquier jugador. Cuando pero estaba el Covirán Granada, con apenas ocho jugadores profesionales en su roster para medirse a todo un Unicaja, Ubal sacó ese carácter y esa valentía que tanto agradan al Palacio de Deportes para liderar a los suyos con 12 puntos y 8 rebotes. Podría haber llegado el doble-doble, pero una caída fortuita de Balceroswki sobre su pierna cortó en seco la que podía haber sido la mejor actuación de su carrera.

A pesar de la lesión, Agustín Ubal luchó por volver a las pistas lo antes posible. Una interrupción en la temporada que hasta le ha venido bien pues desde su regreso no ha tenido ni un partido malo, quitando de la ecuación el duelo ante el Barcelona, primero tras la lesión. En las últimas cuatro jornadas, Ubal ha superado su tope anotador llegando a los 13 puntos en los encuentros ante Gran Canaria y Manresa. Eso sí, su máxima valoración de la temporada la consiguió ante Leyma Coruña con 10 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para 20 de valoración. Pero, más allá de las estadísticas, el uruguayo siempre será diferencial por su ilusión y sus ganas de ayudar al equipo, una implicación que no siempre se consigue de cualquier jugador. Pablo Pin ha logrado con la confianza como herramienta que el base brille en el Covirán como no había conseguido hacerlo en sus anteriores equipos. Una apuesta acertada que se ha traducido en victorias claras para el conjunto rojinegro y que puede ser un proyecto de futuro siempre y cuando el jugador quiera hacer efectivo el año de contrato con el que cuenta con el equipo que le ha permitido dar este paso tan importante en su carrera profesional.

