Agustín Barajas: "¿Cómo se baila un pregón?... Dejándose llevar"

Granada vivirá, en la mañana de este viernes 2 de mayo, un momento muy especial en el Patio del Ayuntamiento de la capital. Allí, entre geranios, claveles y la alegría popular que ya inunda la ciudad en vísperas del Día de la Cruz, el bailaor granadino Agustín Barajas se subirá a un escenario diferente al habitual: será el pregonero de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.

Una cita que promete emoción, arte y, sobre todo, mucho amor por Granada. Así lo ha contado él mismo en una entrevista concedida a GranadaDigital, en la que desvela los entresijos de esta experiencia que, según sus propias palabras, le ha tenido “sin dormir, pero con el corazón lleno”.

Todo comenzó con una llamada inesperada. "No me lo esperaba, fue una de esas casualidades que me pasan en la vida. Me llamó la alcaldesa y me preguntó: ‘¿A ti te gustaría pregonar este día?’. Por supuesto, le dije que sí con muchísima ilusión”, recuerda Barajas. Esa conversación fue el punto de partida de un camino lleno de recuerdos, insomnios creativos y una intensa búsqueda personal.

“Yo creo que el día que se engendró el Agustín Barajas que hoy soy fue un Día de la Cruz, porque fue la primera vez que me subí a un tablaíllo, a un escenario”, confiesa con emoción. Ese simbolismo ha hecho que este encargo sea algo más que una responsabilidad institucional: es un círculo que se cierra, aunque él prefiere imaginarlo como “una espiral, para poder seguir contando la historia”.

Tras la emoción inicial, llegó el vértigo. “Cuando me puse delante del papel, no sabía qué poner. Es muy difícil transmitir los sentimientos y las vivencias con palabras, porque todo se queda en el recuerdo”, explica. Lo que vino después fueron noches sin dormir, “hasta las tantas de la madrugada, escribiendo, probando… y al final lo que sale es la esencia, la personalidad de uno, que creo que es lo más bonito”.

Ese proceso creativo ha cristalizado en un pregón que, como él mismo adelanta, será contado, cantado y bailado. “Ningún pregón debe parecerse a otro. Este va a tener de todo: palabra, cante y baile. ¿Cómo se baila un pregón? Dejándose llevar. Cada parte tiene su melodía, va acompañada de una canción… y con Granada como inspiración por todos lados, ¡eso sale solo!”, ríe.

La emoción, asegura, no la guarda solo para el escenario: “El otro día se lo leí a mi madre y se emocionó. Aunque claro, una madre muchas veces no vale —bromea—, pero creo que puede emocionar porque todos se van a identificar con momentos de la infancia que todos hemos vivido”.

Su mensaje para los granadinos es claro: quiere que vivan el Día de la Cruz con intensidad, con alegría, con baile. “Espero que la gente se emocione como yo me he emocionado haciéndolo. Que salgan a la calle, que disfruten, que bailen, que canten, que se lo pasen muy bien. Que enseñemos al mundo lo que tenemos, porque somos nosotros los primeros que debemos mostrar la belleza de esta ciudad y de nuestras fiestas”.

La presencia de Federico García Lorca en el Pregón del Día de la Cruz

El pregón también llevará el eco de uno de sus grandes referentes: Federico García Lorca. “Para mí, Federico está siempre presente. Es fuente de inspiración. Me ha ayudado mucho a través de sus palabras a poder escribir este pregón”, asegura.

Y no será la única ocasión en la que su legado estará en el centro de la vida del pregonero en este mes de mayo que empezamos. El bailaor forma parte, junto a Miguel Poveda y Sergio Ávila, del ambicioso proyecto Centro Federico, que verá su primer hito el próximo 13 de mayo, con la colocación de una placa en la puerta de la casa de la familia García Lorca, en el número 50 de la Acera del Darro.

“El proyecto sigue adelante. Miguel es el capitán de este barco. Sergio y yo somos meros ayudantes. Hace falta mucha gente, muchas manos. Pero ya tenemos fecha para el destape de la placa, que será el 13 de mayo. Y el 5 de junio, día del nacimiento de Federico, se abrirán las puertas de la casa. Volverá a tener luz”, avanza con ilusión. “Queremos que sea un espacio para Granada y para el mundo, un lugar de referencia para la vida y la obra del poeta universal”.

Con este pregón, Agustín Barajas no solo ofrecerá un homenaje a su ciudad y sus tradiciones, sino que se brindará a sí mismo como artista y como granadino. Un viaje al pasado que apunta al futuro, una historia que comenzó en un tablaíllo y que ahora se eleva desde el corazón de la ciudad, con duende, con emoción y con alma.

La cita es el 2 de mayo. El escenario, el Patio del Ayuntamiento. El arte, la palabra y el baile se darán la mano en una celebración que será, sin duda, inolvidable.

GranadaDigital será testigo de este momento tan especial, recogiendo todos los detalles de un pregón que promete ser histórico. Porque cuando el arte se pone al servicio de la emoción y el talento se entrega con honestidad, solo pueden pasar cosas mágicas. Y Agustín Barajas, con su duende y su alma granadina, está listo para que la ciudad se rinda a sus pies, una vez más. ¿Te lo vas a perder?