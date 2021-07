Aguirre insiste en el uso de la mascarilla como medida fundamental

Tras la reunión que han mantenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno con el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, donde se han tomado una serie de medidas para contener el avance de la quinta ola, el consejero de Salud y Familias del gobierno andaluz, Jesús Aguirre, ha detallado las recomendaciones que se pretenden adoptar en los próximos días y ha destacado el uso de la mascarilla como medida fundamental para prevenir la expansión del coronavirus.

Aguirre ha asegurado que la consejería se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos ya que “tienen que ser copartícipes de estas decisiones que ha tomado la Junta de Andalucía, no solo a cumplir las medidas, sino también ha instar en el uso de la mascarilla. La mascarilla tiene que volver a estar en nuestro quehacer, por eso instamos a todos los andaluces a que la use de forma diaria, no solo en exteriores sino también en el interior”.

En esta línea, Aguirre también ha afirmado que “la irrupción de la nueva variante Delta en Andalucía, que ya es predominante en la comunidad autónoma, conlleva una mayor capacidad de transmisión”, a lo que ha añadido que, “si bien las actuales coberturas de vacunación continúan en ascenso, no se puede descartar que el mayor número de casos pueda empezar a influir en los indicadores de presión asistencial”.