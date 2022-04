La Agrupación de Mujeres Sordas de Granada inicia una nueva campaña de sensibilización

Este miércoles, la Agrupación de Mujeres Sordas de Granada 10 de Febrero ha presentado un video como parte de su campaña de sensibilización bajo el nombre 'La Mujer Sorda Cuenta Contigo'.

La presidenta de la agrupación, María Molina, ha agradecido el apoyo que han recibido, y ha comentado que así podrán seguir trabajando por su objetivo, "que es la defensa de las mujeres sordas dentro de la sociedad". Posteriormente ha expresado que "queremos vivir independientes y libres".

En la sede de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA) se ha llevado a cabo la visualización de la pieza audiovisual, que aborda las dificultades de comunicación que las mujeres sordas viven en el día a día en comparación con mujeres oyentes.

Para la realización del vídeo se ha puesto a dos mujeres, una sorda y una oyente, en la misma habitación pero separadas por un biombo para que así no se vean. A ambas se les presentaban las mismas preguntas y problemas, que suponían situaciones que pueden pasar en el diario vivir, y luego ellas presentaban sus respuestas.

Si bien mientras que en algunas cosas las respuestas eran las mismas, en otras eran completamente diferentes, pues eran situaciones en que las mujeres sordas se veían en la necesidad de contar con alguien con quien pudiesen comunicarse para resolver la problemática propuesta. Una vez que terminaban con las preguntas las participantes se veían cara a cara.

María Molina ha explicado durante la presentación que en la sociedad, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, se tiende a creer que las personas sordas viven con normalidad, pero la realidad no es así. Hay ocasiones en las que no existe una forma de comunicación fluida para las mujeres sordas, como servicios de atención públicos y también privados, "y esto es algo que no debemos olvidar", ha manifestado la presidenta de la agrupación.

Desde 10 de Febrero ven como algo posible vivir en una sociedad inclusiva, pero para eso, como ha desgranado María, la ciudadanía y las instituciones deben "reconocer y aceptar el valor y uso de la lengua de signos e implementarlo en diferentes instituciones y servicios para que las mujeres sordas podamos acceder de forma independiente".