La agricultura, necesitada de mayor estabilidad laboral para una mejor prevención de riesgos

El Día Internacional de los Trabajadores es una jornada cargada de reivindicaciones más que necesarias para lograr derechos laborales. Cada 1 de mayo, las calles se llenan de ciudadanos que alzan la voz para dejar clara la importancia de este día. Uno de los elementos fundamentales dentro del mundo laboral es la seguridad. Los sindicatos repiten con frecuencia aquello de 'nadie debe morir en el trabajo', una cruda circunstancia que sucedió catorce veces en Granada en 2024. Los avances en este apartado han sido costosos en el sector agrario, donde la prevención es innegociable por la maquinaria y productos que se emplean. Manuel del Pino, secretario general de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Granada señala algunas de las claves para evitar riesgos, entre las que se encuentra la necesidad de una mayor estabilidad de los trabajadores.

Manuel del Pino manifiesta que "en el campo, el accidente mortal más frecuente que hay es el de vuelco de tractor". Además, detalla las víctimas en estos casos acostumbran a ser "los autónomos, los empresarios". La última persona fallecida por un caso así en la provincia fue en La Peza hace apenas unos días. El máximo representante de Asaja Granada expone que realizar un "camino" a diario puede generar un "exceso de confianza" que "nunca es buena".

El portavoz celebra que "los accidentes laborales del sector han ido disminuyendo en los últimos años", un logro que se ha conseguido por aspectos como que "todas las explotaciones cuentan ya con su plan de prevención de riesgos laborales". Esta es una de las obligaciones que se recogen en el convenio colectivo, donde se menciona la importancia de utilizar equipos de protección. "Hay que tener los cinco sentidos puestos cuando se va a trabajar, conocer perfectamente las tareas, tenerlas evaluadas y, allí donde pueda ocurrir un accidente o donde ya haya ocurrido, evitar ir por el mismo camino", asevera.

La importancia de una "formación continúa" en riesgos laborales

Una de las cuestiones en las que más insiste Manuel del Pino es la "formación continua" de los trabajadores del sector para que conozcan lo mejor posible los riesgos a los que se enfrentan en sus tareas en las explotaciones, donde se manejan pesticidas o se dan exposiciones a altas temperaturas. En lo que respecta al calor, las empresas y los autónomos deben tener siempre en cuenta que una buena planificación es la mejor baza para evitar las horas en las que los termómetros aprietan con más fuerza. Por otro lado, llama a los responsables de las explotaciones a estar encima de sus empleados y decirle "'es tu vida y la mía la que nos va en riesgo aquí'".

El problema para dar esa deseada prolongación a la formación, según el secretario general de la organización granadina, es que existe "mucha rotación de trabajadores en el sector". "Cada vez son menos. Salen del sector muchos y otros quieren estar de paso para ir a otros sitios. Vienen sin apenas cualificar y no tienen asumida la política y la cultura de la prevención. Entonces, esa rotación no es buena y no ayuda con los mecanismos de prevención", desgrana el responsable. A pesar de esto, insiste en que los niveles han mejorado y ello ha repercutido en un menor número de accidentes en el sector agrario.

El portavoz destaca la aportación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía con la publicación de "recomendaciones, estudios y protocolos" en esta materia. Asimismo, asegura que existen fondos para fomentar la educación que tanto demanda él. Para este 1 de mayo, recalca que el mayor contratiempo que afronta su sector es "la escasez de la mano de obra" y la citada "rotación" que se produce. "Esas personas piensan a veces que si van a estar una campaña no les importa hacer un curso ni nada", lamenta. Sus palabras y este 1 de mayo deben ser una piedra más para que ningún trabajador muera cuando se está ganado el pan.