Los agricultores granadinos esquivan, por ahora, la huelga de transportes

La huelga del transporte continúa muy presente en las conversaciones de todos los agentes implicados. Son muchos los sectores afectados por los parones y la ralentización de los servicios, pero el de la alimentación experimenta un sufrimiento más notable, especialmente cuando se habla de alimentos perecederos , pues su valor tiene una duración reducida que no puede verse comprometida. GranadaDigital ha conseguido contactar con el representante de una cooperativa agraria de la provincia para conocer de primera mano como está afrontando el campo granadino las complicaciones que plantea esta situación. La persona en cuestión ha preferido no revelar su identidad.

"Esta huelga nos ha pillado en un momento de menos producción", explica el agricultor, que detalla que tuvo una conversación con la Subdelegación del Gobierno para recibir algunas indicaciones. El apoyo de la Guardia Civil es una de las claves dentro de las estrategias existentes para tratar de esquivar los problemas. "En alguna ocasión hemos tenido el piquete en la puerta de nuestras instalaciones", explica este portavoz, quien añade que en los últimas días se ha tenido la posibilidad de dar salida a los productos gracias a "un buen fin de semana".

"No podemos dejar que el género se pierda. Las piezas no aguantan más de cuatro o cinco días en una cámara", asevera este granadino, pues argumenta que "estamos en mitad de la cosecha. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo en las explotaciones y recolectando". Los agricultores de la provincia "son conocedores de la situación" de los transportistas y muestran empatía con ellos, pero el representante cooperativista señala que son necesarios "unos servicios mínimos" para casos como el de los productos frescos.

"No son una minoría"

Mientras tanto, las negociaciones entre el Gobierno y los huelguistas continúan sin llegar a buen puerto. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, la organización convocante, se ha encargado en los últimos días de dejar claro que su postura no está cercana a la del Gobierno. Por otro lado, este agricultor granadino destaca la importancia de que los transportistas franceses no hayan ido a la huelga, pues esto también hubiera sido problemático para el sector. El Ejecutivo galo aprobó este viernes un plan de ayudas dotado con 400 millones para paliar la subida de precios de los combustibles. "El Gobierno francés ha sido ágil. El español dice que los de aquí son una minoría, pero no lo son porque están parando cosas", apostilla.

Mirar más allá de las fronteras nacionales es importante para los agricultores, pues este portavoz apunta que "en Europa estaban entrando productos de otros países". "Hay artículos de otros lugares que tienen menos exigencias", denuncia.

Este domingo, el mundo rural se manifestó en Madrid para reivindicar su situación. Este agricultor granadino estuvo en la capital de España porque entiende que "somos el motor del mundo rural" para evitar que este se vacíe. "Queremos que se escuche a la agricultura", reclama, pues afirma que "no pedimos barbaridades" cuando se solicitan medidas como subvenciones para el gasto en luz y gasóleos o una revisión de módulos en la declaración del IRPF. También recuerda que debe existir una mayor preocupación por las infraestructuras del agua, que resulta fundamental para el buen desarrollo de los cultivos. El campo se muestra preocupado por los numerosos frentes que tiene abiertos, pero por ahora se conforma con que la huelga de transportes termine lo antes posible para no tener que pensar en lo que puede pasar si los productos no llegan en tiempo y forma a su destino.