Fondo Flamenco y Ñengo Flow brillan en la agenda musical de este fin de semana en Granada

Llega el fin de semana y Granada vive ya temperaturas más propias del verano. Esta situación invita a los granadinos y visitantes a salir de casa y, por qué no, acercarse a presenciar música en directo. Durante los próximos días, varios artistas conocidos y de géneros muy variopintos llegarán a la ciudad y a otros municipios. Es el caso de Fondo Flamenco, Ñengo Flow o Antoñito Molina, aunque el número de conciertos es muy extenso. Una semana más, GranadaDigital te trae lo más destacado de la agenda musical del fin de semana.

Fondo Flamenco (jueves, 27 de abril - Palacio de Congresos de Granada)

Sin duda, Fondo Flamenco es uno de los grupos más conocidos de este género. Todo el mundo es capaz de cantar al menos una parte de su popular canción 'Mi estrella blanca', con alrededor de 50 millones de reproducciones tanto en Spotify como en YouTube. Este grupo sevillano formado en 2006 por Alejandro Astola, Antonio Manuel Ríos y Rafael Ruda estará el próximo jueves en el Palacio de Congresos de Granada, a partir de las 21:30 horas. A este escenario llegarán dentro de su gira FLAMeNkITO PURôH, que dio su pistoletazo de salida el pasado 13 de abril y finalizará en el mes de junio.

Ñengo Flow (viernes, 28 de abril - Complejo Embrujo de Las Gabias)

Uno de los artistas que más suena del panorama del reggaeton y la música urbana es el puertorriqueño Ñengo Flow. Conocido popularmente por este nombre artístico, Edwin Rosa llegará a Granada para realizar su concierto 'Guetto Club'. El espacio será el Complejo Embrujo, en la misma zona donde se encuentra la discoteca Babilonia Summer Club, a partir de las 23 horas. Ahí sonarán temas que ha realizado con artistas de la talla de Anuel, Bad Bunny, Ozuna o Myke Towers. Empezó su carrera en 2004 y algunos de los temas en los que ha trabajado con más artistas son 'Diles', 'Gato de Noche' o 'Sur y Norte'.

Antoñito Molina (viernes, 28 de abril - Industrial Copera de La Zubia)

Este artista gaditano empezó su carrera musical en 2006 y actualmente arrasa con temas como 'Me estoy volviendo loco', 'Ya no me muero por nadie' o 'Yo soy pa'ti'. Fue el creador de el dúo 'El Tren de los sueños', grupo del que dejó de formar parte para empezar su carrera en solitario. Su estilo, que se encuentra dentro del flamenco pero con toques de rumba y pop, se dejará escuchar en la sala Industrial Copera de La Zubia, a partir de las 21 horas del viernes 28. Es ahí donde interpretará su nuevo álbum 'El Club de los Soñadores', que incluye una canción del mismo nombre de estilo pop pero con esencia flamenca.

Festival de Plectro Ciudad de Granada (28, 29 y 30 de abril - varias ubicaciones)

El principal festival que desarrollará este fin de semana será el de Plectro. Se trata de una serie de conciertos que se realizarán del viernes al domingo en el que los protagonistas serán los instrumentos que se tocan con púa. El primer día, el 28 de abril, llegará el artista Rafael Tarjuelo con su solo de laúd, que se realizará en el Cuarto Real de Santo Domingo a partir de las 21 horas. La programación del evento continuará el sábado 29 con Dúo Canelobre, de plectro y guitarra, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Finalmente, el domingo 30 empezará a partir de las 19 horas Baroque Ensemble para dar paso posteriormente a la Orquesta de Plectro Torre del Alfiler en el Auditorio Manuel de Falla. Esta última jornada será la única en la que no exista entrada libre.

Alice Wonder (sábado, 29 de abril - Restaurante Mirador Carmen de San Miguel)

Ligada a la música desde pequeña, esta cantante de música alternativa comenzó su carrera versionando temas en las redes sociales hasta que en 2018 sacó su primer disco, 'FireKid'. Su concierto se enmarca dentro de Conciertos Singulares, de Momentos Alhambra. Se trata de un formato de actuaciones musicales en espacios únicos y con un aforo muy limitado. El escenario escogido para escuchar la música de la joven artista madrileña es el Restaurante Mirador Carmen de San Miguel, con vistas a la Alhambra. Se realizará el sábado 29 de abril a partir de las 19:30 horas, y la entrada incluye la degustación de Cerveza Alhambra Lager Singular durante el concierto.

José Ignacio Lapido (sábado, 29 de abril - Teatro CajaGranada)

Este cantante y compositor granadino lleva desde 1979 en el mundo de la música. Formó parte del grupo de rock 091 hasta 1999, cuando decidió empezar su carrera en solitario. Recientemente ha estrenado su gira 'A Primera Sangre', la que le ha llevado a dar un concierto en su ciudad natal. Esta será su tercera parada de su noveno álbum, cuya letra y música es escrita por él y ha sido grabada en los estudios del cortijo Santa María de la Vega.

Georgina (sábado, 29 de abril - Taberna J&J)

Afincada en España desde 2005, la cantante venezolana Georgina llega a Granada en su gira acústica de 2023, que le lleva a numerosas ciudades de España. Su álbum más popular es 'Dilema', donde destacan el single 'Supermujer', 'Menos es más' o 'Buenas Intenciones'. Inició su camino en el mundo de la música en su Venezuela natal, en el programa 'Cuánto vale el show'. Ahora, estará en la Taberna J&J a partir de las 21 horas del sábado 29 de abril.

Guadalupe Plata (domingo, 30 de abril - Sala Planta Baja)

Los amantes del blues tendrán una cita este domingo con la llegada del grupo procedente de Úbeda Guadalupe Plata. Se trata de una música que fusiona el jazz, la psicodelia e incluso el flamenco en algunas ocasiones. Será la sala Planta Baja la que acoja la música del dúo formado por Pedro de Dios Barceló y Carlos Jimena, a partir de las 20 horas del domingo 30 de abril.

Otros conciertos

Estos serán solo algunos de los conciertos que se podrán vivir en Granada este fin de semana, pero habrá mucho más. La sala Rocknrolla vivirá unos días llenos de conciertos muy variados. El jueves, llegará la sexta eliminatoria de la habitual y emocionante batalla de rap, a partir de las 22 horas. El viernes 28 y el sábado 29 a las 21 horas será turno del Polar Live Weekend, que traerá a artistas de pop-rock/indie como Nova-12, Martiz y Sosoritnem (día 28) o L.O.S. B.E.S.O.S, Coco Wine y Colegas y Tal. Finalmente, el domingo estará el grupo malagueño de rock and roll Terral (22 horas).

Otros eventos musicales a destacar de los próximos días son el concierto a la luz de las velas Candelight, esta vez con lo mejor de Chopin en el Pabellón de las Artes (21:15 horas), la actuación del cantante de música urbana Chico Blanco dentro del Granada Distrito Sonoro (día 28 a las 20 horas en la Explanada del Palacio de Congresos) o la música pop con toques de flamenco de Dani Botillo en la Taberna J&J, que se podrá vivir el domingo a partir de las 20 horas.

Conciertos en Granada el jueves, 27 de abril

20:30: CONCURSO EMERGENTES: VIRGINIAS + PAUL RODIE + ARENA POLAR + OFIUCA NUNCA. Sala Planta Baja.

21:30: MERCEDES CAÑAS. Taberna J&J.

21:30: FONDO FLAMENCO. Palacio de Congresos y Exposiciones.

22:00: RAP BATTLE. Sala Rocknrolla.

22:00: JUKE JOINT: GUTTERCATS . Sala Lemon Rock.

22:00: STIK COOK & WILLY JAMES. Pub Liberia.

Conciertos en Granada el viernes, 28 de abril

20:00: GRANADA DISTRITO SONORO: CHICO BLANCO + MARÍA DE JUAN . Explanada del Palacio de Congresos.

20:00: DEMENCIA GENIL + FREEBYRDS. Recinto Ferial (Cenes de la Vega).

21:00: ANTOÑITO MOLINA . Industrial Copera (La Zubia).

21:00: POLAR LIVE WEEKEND: NOVA-12 + MARTIZ + SOSORITNEM. Sala Rocknrolla.

21:00: MENTE FRÍA + SOUNDBAY. Sala Planta Baja.

21:00: FESTIVAL DE PLECTRO CIUDAD DE GRANADA. Cuarto Real de Santo Domingo.

21:30: LOS LOCOS DE CANNONBALL. Sala PK-II (Baza).

22:00: VARGAS BLUES BAND. Sala Granada 10.

22:00: LA JUAN ROMÁN . Sala El Tren.

22:30: PACO CHICA. Sala Carlota Braun.

23:00: ÑENGO FLOW. Complejo Embrujo (Las Gabias).

Conciertos en Granada el sábado, 29 de abril

17:30: ESPECTÁCULO FLAMENCO . Taberna J&J.

18:00: GINGER MATE. Sala Lemon Rock

19:30: ALICE WONDER. Restaurante Mirador Carmen de San Miguel.

20:00: CONCIERTO DE MÚSICA SACRA . Catedral de Granada

20:00: AMBROSIO VALERO . Auditorio Manuel de Falla.

20:00: RECITAL LÍRICO. Casa García de Viedma (Armilla).

20:00: FESTIVAL DE PLECTRO CIUDAD DE GRANADA. Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UGR.

20:15: CANDLELIGHT: LO MEJOR DE CHOPIN: Pabellón de las Artes (Jun).

20:30: JUANA LA DE 'EL PIPA' & MOISÉS NAVARRO 'EL CHARRO'. Palacete de Quinta Alegre.

21:00: JOSÉ IGNACIO LAPIDO . Teatro CajaGranada.

21:00: MORREO . Sala Planta Baja.

21:00: GEORGINA. Taberna J&J.

21:00: PATRIMONIO FLAMENCO: VIRGINIA ABRIL. Teatro Municipal La Chumbera del Sacromonte.

21:00: POLAR LIVE WEEKEND: LOS B.E.S.O.S + COCO WINE + COLEGAS Y TAL . Sala Rocknrolla.

21:00: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ . Centro Cultural Medina Elvira (Atarfe).

22:00: RECITAL FLAMENCO. Peña la Platería.

22:30: FERNANDO BEIZTEGUI. Sala Carlota Braun.

23:00: SANTA CATALINA + ZUM + VERSÁLICO. Zenith Pub (Churriana de la Vega).

Conciertos en Granada el domingo, 30 de abril