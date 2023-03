Agenda musical para este fin de semana: Nach, Los Chikos del Maíz o Álvaro de Luna

Después de dejar atrás el puente de Andalucía, el siguiente fin de semana ya está a la vuelta de la esquina y las salas granadinas aprovecharán para acoger un buen número variado de músicos, que dejarán su sello en la ciudad en los próximos días.

Conciertos en Granada el jueves, 2 de marzo

Este jueves, la sala Rocknrolla organiza un concierto de jazz y blues llamado Jam Session Blues, dirigido a todo aquel seguidor del género. Empezará a partir de las 22 horas y la entrada es completamente gratuita.

Otra opción para el jueves estará en la Taberna J&J, con un concierto benéfico por los refugiados de la isla griega de Lesbos a través de la asociación Zaporeak (21:00). Patriciparán Blanca La Almendrita, Lila Green, Olivia Lavarda, la Pau, Alba Cortés o Isa Torralbo. Además, el Lemon Rock acogerá el ciclo de jazz Hot Lemon Shake (21:00), el Pub Liberia recibirá al grupo de blues Campeón y los amantes del flamenco podrán asistir al concierto de Sergio Gómez 'El Colorao', en el Teatro Isabel la Católica a las 20:30 horas.

Conciertos en Granada el viernes, 3 de marzo

Para el viernes, varias caras reconocidas llegarán a las salas granadinas. Destaca el concierto del grupo de hip-hop valenciano Los Chikos del Maíz, que presenta su nueva gira Yes Future después de volverse a unir en 2019. Estará en la sala El Tren a partir de las 21:30 horas, con entradas desde los 16 euros. Otro nombre que atraerá a un buen número de público es Álvaro de Luna. Este cantante de pop rock en español estará en la sala Aliatar a partir de las 22 horas. El precio de las entradas está a 25 euros. Mientras, la sala Granada10 acogerá el Granada10 Rock Fest, con artistas como La Banda del Tío Gregorio, BlackBird o End of Me (20 horas).

Otras opciones serán las versiones de temas actuales y clásicos de Maika Lavera (Lemon Rock, 18 horas), la Film Symphony Orchestra (Palacio de Congresos, 20:20) o el pop-rock/indie de Ángel Stanich (Planta Baja, 21:00). También hay que recordar la actuación de la música étnica de Jolís (Teatro Isabel la Católica, 21:00), el rock alternativo de SoundBay (Taberna J&J, 21:00) o las versiones de Kilpo en Carlota Braun (22:30). Además, los motrileños podrán disfrutar del Calderón Rock en el Teatro Calderón. Se trata de un festival de bandas locales de Motril y celebra su primera edición. Este fin de semana sera el turno de Proyecto Escrache, Estado Crítico y Akabaos.

Conciertos en Granada el sábado, 4 de marzo

Como viene siendo habitual, el sábado será el día con la oferta musical más extensa. Entre todos los conciertos, el más sonado será el del rapero Nach, uno de los más reputados del panorama hispanohablante. Este año ha iniciado una gira por España y una de sus primeras paradas es Industrial Copera, donde estará a partir de las 21 horas.

Entre los conciertos del sábado, también destaca la sesión que se vivirá en Granada10. Ahí estarán, a partir de las 22 horas, los grupos Pilgrims, El Extraño Caso de Carmen Dorado y La Cuchilla, todos ellos cercanos al folk y al rock. Otro concierto destacado será el que organizará Rocknrolla, donde el grupo Maniacs realizará a partir de las 22 horas versiones de temas de los últimos cuarenta años. La sala Planta Baja acogerá el rock alternativo de Karavana (21:00), mientras que la Taberna J&J prepara la sesión de música fusionada de Oh My Rita! (21:00). Otras opciones para el sábado serán el punk de Arpaviejas, Perro Kostra y Loncha Velasco (sala El Tren, 21:00), la música étnica de Lombarda (Teatro Isabel la Católica, 21:00), el rock alternativo de Pájaro (Lemon Rock, 21:45) o el pop-rock/indie de Elena Terrón (Chaplin Pub, 22:00).

Para los amantes del flamenco y la música clásica, estos serán los conciertos que se realicen el sábado de ambos géneros: Espectáculo Flamenco (Taberna J&J, 17:30), Concierto de Cuaresma del Coro Tomás Luis de Victoria (Catedral, 19:30) y Patrimonio Flamenco. Las 13 Copas (Teatro La Chumbera, 19:00).

Más allá de la ciudad de Granada también habrá oferta musical. Este fin de semana será el turno de Benalúa, donde se realizará el concierto Los Sospechosos Habituales del Vagomundo. Empezará a las 17:30 horas en el Vagomundo Café y reunirá a varios artistas de la música folk. También se podrá vivir música latina en Alfacar gracias a La Frutabomba, que estará en la asociación cultural Hogaza, a las 15 horas.

Conciertos en Granada el domingo, 5 de marzo

El domingo habrá un número de conciertos más reducido. A las 12 del mediodía, tendrá lugar un Recital Lírico en el Auditorio Manuel de Falla, mientras que en el Hotel Palacio de Santa Paula sonará a la luz de las velas Candlelight, donde se reproducirá lo mejor de Queen (19 horas). En el Lemon Rock, Fernando Beiztegui y The Hammond Lovers darán un concierto de blues (18:00), y en la sala Babel se recibirá al trío de José Luis Lopretti (18:00). Finalmente, el grupo de pop-rock/indie Beach Hotel estará en la Taberna J&J, a partir de las 19 horas.