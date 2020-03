Agenda de conciertos de la semana: Pablo Alborán o Neva por streaming y desde casa

La programación cultural de Granada y del país entero ha sido paralizada por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno. A pesar de ello, la solidaridad e ingenio de los distintos artistas del panorama musical está amenizando la cuarentena mediante conciertos e, incluso, festivales que se retransmiten en streaming a través de distintas plataformas.

Por ello, y para que la música no pare, GranadaDigital y www.conciertosencasa.com ofrecen toda la agenda cultural de la que puedes disfrutar esto días desde casa. Los festivales #Quedarteencasa y Cuarentena Fest ofrecen una amplia variedad de artistas hasta las once de la noche. Da igual que sea lunes, miércoles o jueves. Estas dos iniciativas no paran de sonar en sus respectivas plataformas.

De igual manera ocurre con L.A., que a través de Instagram ofrece conciertos diarios. Una iniciativa del mallorquín Luis Alberto Segura, un histórico del pop balear con debilidad por el pop preciosista de melodías pegajosas a la búsqueda del estribillo perfecto. Segura se curtió en los noventa en bandas de culto de la independencia, que entonces lo era de manera genuina, como Glycerine, The Nash y, sobre todo, Los Valendas, unos pequeños príncipes del indie pop más cristalino que se hacía en la época en nuestro país.

Pablo Alborán, Javier Maroto, Neva o Henri Herbert son otros de los artistas de los que podremos disfrutar en sus respectivos perfiles de redes sociales. Una solución para amenizar lo que nos queda de cuarentena y para que la música no pare.