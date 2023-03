La afición de Peñarol 'celebra' la última actuación de Jorge Molina

A Jorge Molina le ha salido un 'inesperado' club de fans tras su destacada actuación frente al Burgos anotando un doblete. Se trata de los aficionados del Peñarol, equipo que tiene a préstamo desde el mercado invernal a un Matías Arezo que se ha desatado en su tierra. Se le caen los goles al delantero uruguayo, que volvió a brillar con un 'hat trick' en el encuentro clasificatorio para la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente al River Plate.

El jugador está aprovechando de la mejor manera su cesión en Uruguay para deleite de los aficionados carboneros que, sin embargo, saben que el Granada sigue de cerca las evoluciones del delantero. Arezo, con contrato hasta 2026 en el conjunto nazarí, podría volver al Granada al término de la presente temporada si así lo decide el club, a pesar de que el vínculo con el Peñarol se extienda hasta el 31 de diciembre.

Los fans del Peñarol no quieren 'perder' a Arezo en junio y, por eso, no han dudado en 'celebrar' el buen hacer de Jorge Molina ante el Burgos, artífice del doblete que certificó la remontada en El Plantío. Lo han hecho aprovechando publicaciones del Granada en redes sociales con Jorge Molina como protagonista. Las fotos y vídeos del veterano atacante han provocado una avalancha de comentarios que ensalzan la figura del veterano delantero nazarí y otros que instan al club a que venda a Arezo, ya que ese 'doblete' de Molina sería la señal de que los rojiblancos 'no necesitarían' el regreso del delantero uruguayo. El club parece que se lo ha tomado con humor, al igual que la afición rojiblanca, que ha convertido este asunto en una de las conversaciones de los últimos días.

Jorge Molina si France Football fuera justo pic.twitter.com/lL8V7FFwXj — Almirón Manya (@almirondelcap) March 10, 2023

Dale Jorge! A por la bota de oro! — Mr.Zala (@mdzala17) March 10, 2023

Arezo no sirve para la liga española, mejor vendanlo a Peñarol — Borracho y de PEÑAROL (@SangreCAP) March 10, 2023

@Jorge9Molina EL MEJOR 9 DE ESPAÑA!

ENHORABUENA CHAVAL!

A AREZO NO LO NECESITAN PUES ESTÁ EL HOMBRE GOL DE MOLINA!!! — ¡HayQueComprarAlReyDavid!👑 (@HayComprar) March 10, 2023