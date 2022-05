La afición del Granada, asfixiada por la incertidumbre que han suscitado la inactividad y el silencio en el club desde el descenso, ha explotado contra la propiedad. Las peñas, en conjunto, han decidido movilizarse y han emitido este martes un comunicado en el que convocan una manifestación, a las 20:00 horas del próximo lunes, 6 de junio, en la Plaza del Carmen, para pedir "respeto", "cambios sociales" y "mostrar su descontento con la gestión de DDMC". "El hermetismo sigue en los despachos del club, ni siquiera han sido capaces de hacer una rueda de prensa pública ni han dado unas explicaciones que tranquilicen a la afición, a diferencia de otros clubes", justifican los peñistas.

"No llevamos una semana esperando reacciones en la entidad, sino toda una temporada", sostiene el comunicado emitido por la Asociación G19 de Peñas del Granada, que considera que a la hinchada se le ha "ido anulando poco a poco". Es por ello que los colectivos nos hemos vuelto a reunir para CONVOCAR UNA MANIFESTACIÓN en la Plaza del Carmen, al frente del Ayuntamiento de Granada, el próximo lunes 6 de junio de 2022 a las 20:00 horas", subraya. En concreto, las reivindicaciones recogidas son "respeto para el aficionado", "mostrar descontento con la gestión de DDMC", "cambios sociales" y "sentimiento". "Ha llegado el momento de defender los valores que caracterizan al granadinismo, esos que distan muchísimo de la gestión actual", sentencia la misiva.

"Sentimos preocupación, indignación. Van nueve días desde que se produjo el descenso y nadie se pronuncia. Salen noticias y todas son malas", exterioriza José Valcárcel, presidente de la Asociación G19 de Peñas del Granada. "Lo que hace pensar es que no haya nadie a quien acudir, que no haya una persona dispuesta para nombrar a un director deportivo, la directora general… No sabemos nadie quién va a hacer ese trabajo. Tendrá que hacerlo alguien que sepa", reclama el representante de los peñistas. "Los aficionados estamos vivos. El granadinismo sigue vivo y lo vamos a demostrar esta semana. Estamos muy preocupados", se dirige a la entidad.

Supuesta renuncia de Rentao Yi en DDMC

La incertidumbre se ha acrecentado en las últimas horas por la circulación de un informe, publicado en un portal web de información bursátil asiático, que recoge la supuesta dimisión de Rentao Yi como presidente de DDMC Group tan solo un día antes de que el Granada convocase la Junta General Extraordinaria de Accionistas, fechada el próximo 29 de junio. Dicho documento asegura que el consejo general del holding empresarial ha recibido "una renuncia por escrito del Señor Rentao Yi, presentada el 26 de mayo". De forma interina, a tenor de dicha misiva, es Songlin Li quien toma el cargo. Por el momento, se desconoce en qué medida afectaría este movimiento al Granada, cuyo presidente posee un 0,16% de las participaciones del conglomerado. Por el momento, nadie ha desmentido la veracidad de este documento ni se ha pronunciado al respecto. GranadaDigital trató de ponerse en contacto con el grupo empresarial, pero este no profirió respuesta.

"Influirá en DDMC. Hasta donde nosotros sabemos, en Daxian 2009, que es su filial española, no ha habido ningún movimiento y esto no tiene que tener relación directa con el club", sugiere Mariano de Damas, presidente de la Asociación 5001 y representante de los accionistas minoritarios de la entidad. "Hemos tenido noticia de esta situación. Viene de China y tendríamos que contrastarla. Dado el oscurantismo y la poca transparencia de los miembros del consejo del Granada, no podemos darla ni por buena ni por mala. Esperamos tener constatación fehaciente de esto. El cargo del presidente y otros cargos del Consejo son completamente desconocidos. En este informe, se nos dice que viene otra persona, de la que tenemos el mismo conocimiento que de Rentao Yi cuando llegó", abunda.

De Damas subraya que los accionistas minoritarios comparten con el resto de la hinchada "una mezcla de enfado y decepción". "Tener unos dueños a 13.000 kilómetros, con nula presencia salvo una carta periódica, no ayuda a que los colectivos tengan el sosiego para estar tranquilos", justifica. En la Junta General convocada, espera que el club plantee "el nuevo escenario a partir del descenso".

"Todo queda supeditado a esa Junta", asevera, tras lo que indica que el grupo al que representa, que posee "pequeñas participaciones" en la propiedad, pedirá que la cúpula dé "las explicaciones pertinentes de la gestión realizada". "La época de exámenes ha terminado y las notas son de suspenso generalizado. Las cosas se tendrían que haber hecho de forma completamente distinta. El Granada, como entidad, está más lejos que nunca de la ciudad, de los aficionados. Ha conseguido movilizar a todos los colectivos granadinistas con la preocupación e incertidumbre del futuro que se nos avecina. Todo esto es fruto de una nula gestión", esgrime, convencido de que, hasta la celebración de dicha reunión del Consejo de Administración, "se van a precipitar los acontecimientos". "Hubo un desmantelamiento generalizado de una estructura y la nueva que se adoptó ha tenido una gestión directamente negativa", concluye.