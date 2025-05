Sería imposible recoger en un artículo todas las razones por las que la afición del Granada CF ha reventado, sinónimo de tres años de despropósitos continuos por parte de una directiva que va camino de dejar al club en estado crítico.

La derrota de este lunes ante la SD Eibar en el Nuevo Los Cármenes ha levantado aún más ampollas entre una afición cansada de dar y de tan poco recibir. Antes de la media hora de partido se escucharon los primeros pitos en un día en el que el ambiente estuvo enrarecido y con más murmullo que otra cosa.

El juego plano del equipo no ayudó para nada. Culpa en ese caso de un Escribá que sigue haciendo experimentos en la jornada 39 con una plaza de play off en juego. Ese rombo que conformó de inicio y que borró de un plumazo tras el descanso. Trigueros volvió al once junto a Villar, Sergio Ruiz y Hongla. Cuatro centrocampistas para tratar de controlar el partido, algo que no ocurrió en ningún momento. A la vuelta del entretiempo trató de buscar desequilibrio con la entrada de Rebbach, Rodelas y Stoichkov. Tampoco funcionó.

A Fran Escribá se le acaban las ideas y su crédito en el Granada. Para colmo, patinó en rueda de prensa al dar un 'palito' a Puertas, que tras salir ovacionado por "su gente" recordó que en el descenso del año pasado se le gritaría. Lo que parece no conocer Escribá es que Puertas siente más el escudo estando en otro club que muchos de los que a día de hoy ocupan un cargo en la entidad. Además, de ser el único jugador en la historia en pisar el barro de Tercera andaluza hasta Europa League con la misma camiseta.

Sí fue un señor el técnico del Eibar, Beñat San José. Pareció por momentos ser el entrenador local por las buenas palabras hacia el público: "Me emocionó mucho, tanto en el estadio como en el hotel. Pocas veces vi un cariño tan grande a un rival; 10 puntos para su afición, aun perdiendo incluso. Demuestra que dejó huella. Es una persona fantástica y un gran jugador, y redondeó su actuación con las dos asistencias como falso 'nueve' porque jugó muy bien entre líneas con su inteligencia".

Este lunes se vivieron momentos de tensión en la planta noble de Los Cármenes. Un grupo de aficionados se giraron en varias ocasiones para hacer ver su enfado a los dirigentes del club. La presidenta del club, Sophia Yang, y el director general, Alfredo García Amado estuvieron presentes. De hecho, hubo un amago de discusión entre el director general y un aficionado que le aplaudió de forma sarcástica, aunque no fue a mayores. Fuera del estadio, un grupo de aficionados se juntaron a las afueras de la Puerta 0 para increpar a los jugadores a su salida del estadio. Las voces se escuchaban desde un interior del estadio ya vacío.

Da la sensación de que lo vivido este lunes en el Nuevo los Cármenes puede ser un punto de inflexión para la afición. Cansada de remar y remar y de tan poco recibir a modo de resultados o simplemente de ver competir a los jugadores. La parroquia rojiblanca dijo ayer "basta", agotada por lo visto en el terreno de juego y en los despachos.

Esta semana, desde dentro de la entidad lo van a tener complicado para tratar de lanzar una cortina humo. También desde un reducido sector del público, pues no habrá autobuses gratuitos para La Coruña.

Urge una reacción del granadinismo, pues el club está cerca de entrar en estado crítico y parece que los actuales dirigentes no pararán hasta conseguirlo.