La Aemet avisa de una nueva borrasca que llegará el lunes a la península

Cuando parecía que la borrasca Konrad se iba, llega la borrasca Laurence. Es lo que ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este viernes. Laurence es la duodécima borrasca de gran impacto de la temporada y se hará notar en la Península Ibérica. Así lo ha expresado la Aemet en redes sociales, donde ha explicado que afectará a partir del lunes "con lluvias otra vez en amplias zonas de la península".

Los granadinos no podrán abandonar aún sus paraguas y chubasqueros ya que, a pesar del ligero respiro que deja Konrad este fin de semana, las lluvias y las tormentas van a seguir presentes en la ciudad. La Aemet no ha anunciado aún los lugares por los que la borrasca Laurence azotará con más fuerza, pero la provincia debe seguir igual de prevenida que hasta ahora porque el mal tiempo no ha terminado aún.

🌀Ya se ha formado una nueva borrasca en el Atlántico: se llama Laurence y nos afectará a partir del lunes, con lluvias otra vez en amplias zonas de la Península. Laurece ha sido nombrada por el @ipma_pt y es la duodécima borrasca de gran impacto de la temporada. pic.twitter.com/aDSpUKaR9U — AEMET (@AEMET_Esp) March 14, 2025

Publicación en X -antiguo Twitter- de la Aemet

Para el comienzo de la próxima semana, el cielo seguirá nuboso. La Aemet prevé tormenta para el lunes 17 de marzo, que dejarán de tener fuerza durante el paso de los días aunque los chubascos seguirán acompañando a los ciudadanos durante la semana. Aunque la Aemet da un poco de esperanza, y es que se podrá ver algunos rayos del sol a través de esas nubes cargadas de lluvia. Un paso más cerca del buen tiempo.

La borrasca Konrad ha dejado varias incidencias en el tráfico granadino en el que se ha cortado totalmente una carretera, la A-395 a la altura de Sierra Nevada. Se ha cerrado en ambos sentidos desde el kilómetro 32 al 38.74 por nevadas. Además, el tráfico se ha visto afectado en otras dos vías más por incidencias meteorológicas. Se trata de la A-337 por dos veces. La primera vez es en el kilómetro 15 en Laroles hasta el 25 en Ferreira en ambos sentidos. Por otra parte, también se ha visto afectada la misma carretera en ambos sentidos desde el kilómetro 25 en Ferreira hasta el 37 en la Calahorra. Las incidencias se deben a nevadas y se prohíbe el paso a camiones y vehículos articulados.