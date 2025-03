Los cuatro episodios que componen la miniserie 'Adolescencia' son la gran sorpresa de la temporada en Netflix. Para muchos de los fieles de la plataforma se trata de una de las mejores series de su historia, lo que ya es mucho decir teniendo en cuenta el nivel de algunos de sus títulos. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno que ha alcanzado una crítica positiva tan unánime?

La trama

Desde un principio está claro quién es el malo. Sólo queda desentrañar sus motivos. Y a pesar de ese planteamiento la serie no pierde nada de tensión. Al contrario, desarrolla toda una trama en la que el asesino es ¡un niño de 13 años!

Como es normal, los padres son incapaces de ver en su hijo los rasgos de un homicida y su incredulidad se va convirtiendo poco a poco en un planteamiento mucho más profundo que les hace reflexionar sobre su papel como padres y la educación que han dado a su hijo.

La serie pone todas las cartas sobre la mesa desde el principio. La policía acude a la casa de Eddie Miller (interpretado por Stephen Graham) para detener a su hijo Jamie (Owen Cooper), quien está acusado del asesinato de una compañera de clase. Ahí comienza un drama familiar que conjuga de manera brillante con las propias pesquisas policiales. Según avanza la investigación, la policía baraja diferentes hipótesis: acoso escolar, la influencia de las redes sociales, la presión de grupo...

Como explicó el propio Graham en Netflix: "Podríamos haber hecho un drama sobre las bandas y los delitos con arma blanca, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un violento. En lugar de eso, queríamos que vieras a esta familia y pensaras: 'Dios mío. Esto nos podría estar pasando a nosotros'. Y lo que ocurre aquí es la peor pesadilla de una familia normal". En cualquier caso, la historia no está basada en hecho reales pero sí muy fundamentada en situaciones muy cercanas a la realidad social.

El plano secuencia

El plan de rodaje es otro de los puntos fuertes de 'Adolescencia'. Cada capítulo está rodado en plano secuencia (seguro que ya alucinaste con la fantástica '1917' de Sam Mendes), lo que añade un punto de complejidad a la puesta en escena pero ayuda notablemente a mantener la tensión narrativa de cada episodio. En esta ocasión, la técnica se pone al servicio de la historia con un resultado excelente.

La dirección de la serie es de Philip Barantini, para quien rodar de esta forma “es mucho más complicado de lo que parece. Lleva meses de preparación y semanas de ensayos y un equipo increíble de personas para llevarlo a cabo en cada fase, desde el guión hasta las localizaciones, pasando por el diseño de producción y dónde exactamente va a poder rodar la cámara y desde qué ángulo”.

El guión está escrito por el mismo Stephen Graham (el padre protagonista) y Jack Thorne. Graham se inspiró en noticias sobre adolescentes que cometían crímenes violentos para definir la trama y plantear los dilemas sociales a los que conduce.

“Oscuro y brillantemente escrito, esta serie analiza las complejidades de la humanidad y la hombría y cómo el ascenso de la manosfera se ha infiltrado de manera tan inquietante y rápida en las vidas de los jóvenes a través de las redes sociales”, ha escrito Variety.

Coproducida por Brad Pitt

Entre quienes apostaron desde un principio por esta historia se encuentra el actor Brad Pitt, que ha coproducido la obra junto a Mark Herbert y Emily Feller (Warp Films), Stephen Graham y Hannah Walters (Matriarch Productions), Thorne (One Shoe Films) y Philip Barantini (It’s All Made Up Productions). Y no les ha faltado ojo.

En apenas 24 horas, 'Adolescencia' alcanzó el top 1 de Netflix. Su éxito ha sido claramente refrendado por las reacción de los espectadores en redes sociales o en páginas de referencia como Rotten Tomatoes, en donde ha llegado a alcanzar una puntuación de un 100%.

Alerta 'spoilers'

Si no quieres saber nada de nada antes de verla igual es mejor que dejes de leer aquí. Los episodios se centran cada uno en puntos de vista distintos de la trama. En el primero se cuenta el arresto de Jamie, narrado en tiempo real desde la llegada de la policía hasta su primer interrogatorio. El segundo se centra en la investigación en la escuela, en donde se descubren algunas dinámicas de violencia y mala influencia de las redes sociales como causas del crimen. En el tercero (el más alabado por la crítica) se produce un encuentro entre el menor acusado del asesinato y un psicóloga. El cuarto y último desarrolla el día del juicio.