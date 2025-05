El acusado de la muerte del joven de Íllora, condenado a ocho años de cárcel

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha sido escenario este lunes del acuerdo en el caso de la muerte de Juan Trujillos Castro en Íllora en la feria del municipio en agosto de 2022. El acusado, B.J.H., ha sido condenado a una pena de ocho años de cárcel por un delito de homicidio doloso. El hombre, al que se le ha impuesto una orden de alejamiento con la familia, deberá indemnizar a los padres y al hermano de Juan Trujillos Castro con una cantidad total de 315.000 euros. También hará lo propio con la pareja de la víctima por un delito leve de lesiones. Además, tiene prohibido acudir a Íllora durante los próximos quince años.

La Guardia Civil ha dispuesto varios agentes en las puertas del edificio judicial desde bien temprano. Pasadas las 09:30 horas, el acusado ha llegado en un furgón de la Policía Nacional. A su entrada se han escuchado algunos gritos de "asesino". Posteriormente debía conformarse el jurado popular llamado a enjuiciar al varón de 26 años, pero todas las partes han llegado a un acuerdo que ha evitado el desarrollo de un litigio de varias jornadas.

Familiares, amigos y ciudadanos de la localidad han entrado a la sala sobre las 10:45 horas para conocer la conformidad de la Fiscalía, las acusaciones personadas y la defensa. Antes de ello, se ha procedido a recordar los hechos acaecidos en la madrugada del 15 de agosto de 2022. El escrito de acusación provisional ha señalado la "gran agresividad" empleada por el acusado en su agresión a Juan Trujillos Castro.

Fruto de los golpes, especialmente uno en el lado izquierdo de su cabeza, el joven "sufrió un traumatismo en la región cervical que ocasionó una luxación con desplazamiento en la segunda y la tercera vértebras cervicales, lo que afectó de forma directa a la médula espinal y le provocó una hemorragia epidural aguda, un shock medular y una insuficiencia respiratoria aguda", lo que derivó en su muerte. Después llegó la archiconocida marcha en coche del acusado, en la que dijo "si lo he matado, me da igual os mato a todos. Si lo he matado, buscarme".

"No hay un día que no me acuerde"

Tras la conformidad de los representantes legales, ha llegado el turno del acusado, que antes de dar la suya ha pedido perdón a los familiares y amigos de la víctima. Asimismo, ha asegurado que el suceso "fue una accidente" y ha expresado que "no hay un día que no me acuerde" de Juan. Durante su breve mensaje, se han escuchado sollozos en la sala.

B.J.H. ha sido condenado a ocho años de cárcel y quince de destierro de Íllora por un delito de homicidio doloso. La Fiscalía y las acusaciones habían solicitado una pena de quince años, mientras que la defensa alegaba que se trataba de un "homicidio involuntario" y ha argumentado la existencia de los atenuantes "de reparación del daño parcial e ir bajo el efecto del alcohol y sustancias estupefacientes". Finalmente, han llegado al acuerdo de ocho años. También le ha sido impuesta una orden de alejamiento de 200 metros de los padres de Juan y su hermano durante quince años. Deberá indemnizar con 120.000 euros a cada progenitor y con 75.000 al hermano por los daños morales generados.

El otro delito incluido en la condena es de lesiones leves por el puñetazo que le propino a la pareja de la víctima cuando esta trató de detener la brutal paliza. El varón deberá indemnizar con 210 euros a la mujer. El mismo crimen incluye una multa de 6 euros diarios durante 2 meses. Así se ha cerrado un caso que, tras casi tres años después, se recuerda en Íllora con un dolor y un desconsuelo que se han visto este lunes en Plaza Nueva.